金馬61／張艾嘉接到侯孝賢電話 一句話再度搶影后

張艾嘉(左起)、導演黃熙、劉奕兒出席金馬「女兒的女兒」。記者吳致碩／攝影

由金馬影后張艾嘉 、林嘉欣以及女星劉奕兒主演的新片「女兒的女兒」，今晚在金馬影展首映，導演黃熙與主演張艾嘉、劉奕兒一同出席金馬活動。張艾嘉透露，其實當時會參與作品，是因為侯孝賢 導演在6年前的一通電話：「當時侯導希望我能夠看看這個劇本。」

張艾嘉表示，在敲定合作後，兩人花了很多時間在電話上溝通，沒想到之後碰上疫情 ，讓一切拍攝延宕，沒想到最後終於完成作品：「很順利的完成，這就是緣分，很自然而然的，我很久沒在台灣拍戲，喜歡這部劇的工作人員，他們非常專業，大家都在做自己份內的事，我覺得在現場整個劇組都是很有默契的。」