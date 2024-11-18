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金馬61／張艾嘉接到侯孝賢電話 一句話再度搶影后

記者陳穎／即時報導
張艾嘉(左起)、導演黃熙、劉奕兒出席金馬「女兒的女兒」。記者吳致碩／攝影
張艾嘉(左起)、導演黃熙、劉奕兒出席金馬「女兒的女兒」。記者吳致碩／攝影

由金馬影后張艾嘉、林嘉欣以及女星劉奕兒主演的新片「女兒的女兒」，今晚在金馬影展首映，導演黃熙與主演張艾嘉、劉奕兒一同出席金馬活動。張艾嘉透露，其實當時會參與作品，是因為侯孝賢導演在6年前的一通電話：「當時侯導希望我能夠看看這個劇本。」

張艾嘉表示，在敲定合作後，兩人花了很多時間在電話上溝通，沒想到之後碰上疫情，讓一切拍攝延宕，沒想到最後終於完成作品：「很順利的完成，這就是緣分，很自然而然的，我很久沒在台灣拍戲，喜歡這部劇的工作人員，他們非常專業，大家都在做自己份內的事，我覺得在現場整個劇組都是很有默契的。」

張艾嘉在「女兒的女兒」飾演劉奕兒、林嘉欣的媽媽，張艾嘉分享：「一切都很有默契，大家都很進入角色，我當時看到奕兒驚為天人，怎麼有人可以又帥又漂亮，我們第一場通電話的戲，就能感受到滿滿的情感。」電影「女兒的女兒」入圍本屆金馬獎最佳女主角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計5項大獎，電影11月22日在台上映，第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日於台北流行音樂中心揭獎。

劉奕兒開心現身「女兒的女兒」金馬首映會。記者吳致碩／攝影
劉奕兒開心現身「女兒的女兒」金馬首映會。記者吳致碩／攝影
張艾嘉出席「女兒的女兒」金馬首映會。記者吳致碩／攝影
張艾嘉出席「女兒的女兒」金馬首映會。記者吳致碩／攝影

張艾嘉 侯孝賢 疫情

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