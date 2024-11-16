專訪／法國情慾名導狂愛舒淇 「想去看基隆中山陸橋」
法國女導演奧黛麗迪萬為執導新片「艾曼紐2024」訪台，重新翻拍同名經典情慾電影，她此次訪台，自承一直都是侯孝賢、舒淇的影迷，「我超愛那部電影，也會學片中的舒淇跳舞，我一直都是她的影迷」。
奧黛麗此次訪台3天，已經入境隨俗在台逛夜市、吃熱炒，尤其對「炒高麗菜」印象深刻，「我幾乎每餐都吃，我本來就喜歡蔬菜，熱炒蔬菜加上調味料，實在太美味了」，她也會把握時間朝聖「千禧曼波」的經典場景「中山陸橋」，「我一定會去那邊看看」，更自爆「艾曼紐2024」有段夜店跳舞戲，就是致敬「千禧曼波」，並強調未來若有機會，一定要與舒淇合作。
新片「艾曼紐2024」邀請黃秋生特別演出，奧黛麗表示自己原本就熱愛香港電影，更因為看了「無間道」而喜歡黃秋生，「黃秋生是一個藝術家，他很厲害，我們會聊詩，也會聊電影」，更說黃秋生的演技非常強大，「他什麼角色都演得非常好」。
此次重拍經典情慾電影，奧黛麗自認作為女性導演，會更在乎親密戲有沒有辦法推動人物情感的轉折變化，「我希望能在完善的準備之下，更能精準呈現出人與人之間的情感流動」，她也笑稱除了情慾戲之外，最難的還是透過燈光、場景代表女主角的模糊心境，「有時候我們沒有拍到自己想要的日出、夕陽餘暉，會要求隔天再拍一次，因為對這部電影來說，美感非常重要」。
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