專訪／法國情慾名導狂愛舒淇 「想去看基隆中山陸橋」

導演奧黛麗迪萬(左)指導新片「艾曼紐2024」。圖／双喜提供

法國女導演奧黛麗迪萬為執導新片「艾曼紐2024」訪台，重新翻拍同名經典情慾電影，她此次訪台，自承一直都是侯孝賢 、舒淇的影迷，「我超愛那部電影，也會學片中的舒淇跳舞，我一直都是她的影迷」。

奧黛麗此次訪台3天，已經入境隨俗在台逛夜市、吃熱炒，尤其對「炒高麗菜」印象深刻，「我幾乎每餐都吃，我本來就喜歡蔬菜，熱炒蔬菜加上調味料，實在太美味了」，她也會把握時間朝聖「千禧曼波」的經典場景「中山陸橋」，「我一定會去那邊看看」，更自爆「艾曼紐2024」有段夜店跳舞戲，就是致敬「千禧曼波」，並強調未來若有機會，一定要與舒淇合作。

新片「艾曼紐2024」邀請黃秋生 特別演出，奧黛麗表示自己原本就熱愛香港 電影，更因為看了「無間道」而喜歡黃秋生，「黃秋生是一個藝術家，他很厲害，我們會聊詩，也會聊電影」，更說黃秋生的演技非常強大，「他什麼角色都演得非常好」。