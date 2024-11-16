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專訪／ 74歲翁倩玉不老人生秘訣 難忘西城秀樹紳士暖舉

記者梅衍儂／專訪
唱了半世紀的「祈禱」，翁倩玉說一直都唱不膩。記者吳致碩／攝影
唱了半世紀的「祈禱」，翁倩玉說一直都唱不膩。記者吳致碩／攝影

人生七十古來稀，74歲的翁倩玉閱歷精彩又傳奇，登NHK紅白歌合戰、打敗西城秀樹拿下日本唱片大賞、版畫多次獲日本大獎，做什麼都有模有樣，因為永遠記得媽媽從小告誡「欸、你災樣你在做啥米代誌齁（你知道自己在做什麼對吧）」。

受訪當天，翁倩玉已經2天沒有睡好，因為台北旅館的床鋪比她家裡的要軟，她轉轉眼球，提了提後背，笑說「來吧」，精神瞬間抖擻。當年她在日本唱片大賞領獎後，一度感動到演出「唱得奇奇怪怪」，「我趕快自己捏大腿，告訴自己不可以這樣」。只要面對工作，她數十年來的敬業心態始終如一。

回想人生高光的1979年，「愛的迷戀」（魅せられて）爆紅，1天就賣出10萬張，她卻面臨要去美國演戲還是留在日本唱歌的兩難局面，「我試鏡已經上了，但那部電影開拍時間一直延遲，唱片的合約行程滿檔，實在沒辦法，最後我選擇唱歌」。

那一年她一天只睡4小時，「我連戀愛都沒有談！哪裡有時間，也沒時間注意別人有沒有示好」，身體不堪負荷，翁倩玉數度昏倒坐了3次救護車，「但因為是自己的決定，我沒有讓自己隨便」。

12月31日那天，她和最大的對手西城秀樹一起坐在台下，「我以為會是他得，因為他們有一大堆製作人，我則像是一隻狼，只有我媽媽跟我經紀人、製作人，我想我可能拿不到，剛好要開始時，我的秘書哭著跑進來，眼睛紅紅的，我大概猜到，就說沒有關係，我今天是為我的歌迷、父母唱，向他們表達感謝就可以了」。

當台上念出她的名字，她呆若木雞，從不輕易流淚的她，竟然爆哭了出來，「我整個感情跟眼淚都出來了，我要去領獎，但是身體很慌，忽然間有人在扶我，一看是西城秀樹，他帶著我到樓梯，問『你可以嗎』，我說謝謝，就上台了。」

74歲仍對工作保有熱情，怎麼做到的？她說因為她的座右銘就是「時刻充滿好奇心」，直言如果人沒有好奇心，人生就沒有意思了。翁倩玉在時間管理上非常自律，她直言：「時間是要做出來的，說沒時間的人，大概有2、3個小時都躺在沙發上吃東西看電視。」

相隔15年，她回到台灣唱給鄉親聽，那首唱了半世紀的「祈禱」，翁倩玉說一直都唱不膩，因為每次心境都不一樣，「今天的『祈禱』，是今天的翁倩玉在唱」。明年2月15、16日她將在台北國際會議中心開唱，購票可至便利商店或年代售票。

翁倩玉74歲仍對工作保有熱情，怎麼做到的？她說因為她的座右銘就是「時刻充滿好奇心...
翁倩玉74歲仍對工作保有熱情，怎麼做到的？她說因為她的座右銘就是「時刻充滿好奇心」。記者吳致碩／攝影

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