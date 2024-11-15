150億次點擊神曲如何洗腦全球？製作公司曝關鍵秘訣

「The Pinkfong Company」負責人Gemma Joo分享Baby Shark IP的成功關鍵。圖／小公視提供

公共電視全新兒少頻道「小公視」（PTS XS），攜手在YouTube 有150億次點擊神曲〈Baby Shark Dance〉的國際製作公司「The Pinkfong Company」，及韓國EBS電視台（Korea Educational Broadcasting System）、Campfire Aniworks 等知名團隊，打造《All Star學齡前動畫共同開發計畫》，第一階段大師講堂於13、14日舉行，吸引60位學員前來參與。日前「The Pinkfong Company」負責人Gemma Joo也到臺北參訪小公視，也不藏私分享Baby Shark IP的成功關鍵。

〈Baby Shark Dance〉全球長紅，Gemma Joo認為音樂就是關鍵，她說：「因為音樂可以同時吸引孩子和家庭，所以這不僅是一首給孩子的歌，而是一首適合所有人的好歌，搭配舞蹈，Pinkfong抓住了這個機會，當〈Baby Shark Dance〉影片流傳時，加上巡迴演出，這就是如何讓全球觀眾跟著音樂跳舞的秘訣。」

Gemma Joo也提到，家庭在〈Baby Shark Dance〉中扮演了重要角色，「Baby Shark實際上是關於家庭的故事，有鯊魚媽媽、鯊魚爸爸，甚至有鯊魚祖父母， 家庭是所有孩子共通的東西，因此家庭因素是世界連結在一起的話題。」

如今〈Baby Shark Dance〉有多種版本，從觀看影片次數來看，原版影片仍是最受歡迎的，Gemma Joo透露：「其實我們的策略是製作100個版本的〈Baby Shark Dance〉 影片，初期我們會主動投資 KOL去製作不同版本，來宣傳音樂。」Gemma Joo期待透過與小公視合作的開發計畫會有更精彩的火花，並信心喊話：「我相信台灣的創作者可以做出高品質的內容，希望能一起將下一個兒少動畫IP帶到國際市場。」

「All Star 學齡前動畫共同開發計畫」13、14日連2天展開一連串的課程，由「The Pinkfong Company」的內容創作主管Hansol Park帶來第一堂課，分享「學齡前開發與戰略」，以〈Baby Shark〉的開發過程中，如何從鎖定目標觀眾，透過全球市場的調查，加入全世界孩童都能有共感的元素，引發兒童的興趣，進而創造引起風潮的學齡前動畫。

韓國EBS電視台製作人Jinsu Shin接著「學齡前動畫在政府支持下的發展及受歡迎學齡前動畫是如何成為觀眾新竉」的主題，讓參與學員了解到，韓國公共電視台如何在政府的支持下發展學齡前動畫，雖然政府資源有限，但電視台如何從其他面向創造收益以利推動及持續發展，給予韓國學齡前動畫市場足夠的養份。

「The Pinkfong Company」商務長Gemma Joo 的「開發學齡前動畫的全球商務策略」課程以及Campfire Aniworks CEO Yongkeun Na的「中小型製作公司如何在學齡前動畫內容競爭中突圍而出」，講座中也分享獲得合作伙伴的信任，加上利用靈活的合作模式解決資金困難，突破重圍找到市場，並在製作的空白期持續運作業務。

小公視《All Star學齡前動畫共同開發計畫》後續將由參與第一階段的團隊所提交的企劃案中，選出6至8案參與明年1月的第二階段線上提案會，並由小公視及國際合作單位共同評選1至2案，和韓國製作公司進入為期6個月的共同開發階段。

此項計畫與韓國頂尖的製作公司合作，開設大師講堂的豐富課程內容、人才培育、國際共同開發到國際合資合製，進而希望產出高品質的學齡前動畫內容 。藉著汲取成功IP經驗與國際市場觀察，小公視與國際夥伴結盟的力量，未來期望拓展台灣學齡前動畫在全球市場上的影響力，帶進更多動畫產業的能量來加入兒少動畫製作，給兒少觀眾更高品質的內容，打開動畫產業在國際上的能見度。