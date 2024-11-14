我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

劉德華戲院謝票 鄭秀文驚喜現身

娛樂新聞組／即時報導
鄭秀文（右）突襲現身力挺，令華仔（左）既驚喜又緊張。（取材自微博）
鄭秀文（右）突襲現身力挺，令華仔（左）既驚喜又緊張。（取材自微博）

劉德華主演的電影《焚城》香港票房順利衝破2,300萬港元（295.5萬美元），華仔兌現承諾連走3間戲院謝票。好友鄭秀文突襲現身謝票場，還自掏腰包入場力挺，讓華仔既驚喜又緊張。

香港文匯報報導，為感謝觀眾支持《焚城》，早前忙於巡迴演唱會的華仔歸隊，聯同導演潘耀明及年輕演員許恩怡、林家熙、黃愷傑等現身戲院謝票，連走3間戲院、5個場次。

首場謝票場便迎來大驚喜，就在演員與觀眾分享期間，主持人突然宣布有個神祕嘉賓，由於華仔事前毫不知情，見到鄭秀文既驚且喜，不禁大聲歡呼，原來鄭秀文知道華仔難得謝票，特意前來捧場。

鄭秀文與華仔一見面即擁抱。鄭秀文表示非常欣賞《焚城》，更掏出戲票證明自己是真金白銀購票支持，她大讚作品說：「我覺得《焚城》非常精彩，裡面情節有感動，有緊張，我覺得故事很好，很滿意華仔你的演出！」說畢全場一同喝彩。對於鄭秀文突然現身加持，華仔笑稱竟有點緊張，年輕演員們更是驚喜到目瞪口呆。

當晚最後一場謝票後，眾演員一起受訪時，他們對於票房破2千萬均表示幸運又開心，有信心票房持續上升，並指這部電影拍攝並不容易、成本也不少，希望大家能多看幾次。被問到之後有否機會原班人馬開拍《焚城》第二季？華仔開玩笑說，可以考慮開拍喜劇版。

香港 劉德華

上一則

關之琳父女決裂30年 關山外遇離家、病榻前致歉愛女

下一則

星二代出事 篠原涼子16歲兒遭控「伸鹹豬手摸胸」　

延伸閱讀

「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤

「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤
愛妻朱麗蒨全直擊 63歲劉德華霸氣告白 3個字融化萬人

愛妻朱麗蒨全直擊 63歲劉德華霸氣告白 3個字融化萬人
劉德華51小時連唱4場 和粉絲玩起「我愛你」遊戲…

劉德華51小時連唱4場 和粉絲玩起「我愛你」遊戲…
台灣粉絲注意 劉德華突脫口感性心聲「明年要來」

台灣粉絲注意 劉德華突脫口感性心聲「明年要來」

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋