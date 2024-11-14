劉德華戲院謝票 鄭秀文驚喜現身

鄭秀文（右）突襲現身力挺，令華仔（左）既驚喜又緊張。（取材自微博）

劉德華 主演的電影《焚城》香港 票房順利衝破2,300萬港元（295.5萬美元），華仔兌現承諾連走3間戲院謝票。好友鄭秀文突襲現身謝票場，還自掏腰包入場力挺，讓華仔既驚喜又緊張。

香港文匯報報導，為感謝觀眾支持《焚城》，早前忙於巡迴演唱會的華仔歸隊，聯同導演潘耀明及年輕演員許恩怡、林家熙、黃愷傑等現身戲院謝票，連走3間戲院、5個場次。

首場謝票場便迎來大驚喜，就在演員與觀眾分享期間，主持人突然宣布有個神祕嘉賓，由於華仔事前毫不知情，見到鄭秀文既驚且喜，不禁大聲歡呼，原來鄭秀文知道華仔難得謝票，特意前來捧場。

鄭秀文與華仔一見面即擁抱。鄭秀文表示非常欣賞《焚城》，更掏出戲票證明自己是真金白銀購票支持，她大讚作品說：「我覺得《焚城》非常精彩，裡面情節有感動，有緊張，我覺得故事很好，很滿意華仔你的演出！」說畢全場一同喝彩。對於鄭秀文突然現身加持，華仔笑稱竟有點緊張，年輕演員們更是驚喜到目瞪口呆。

當晚最後一場謝票後，眾演員一起受訪時，他們對於票房破2千萬均表示幸運又開心，有信心票房持續上升，並指這部電影拍攝並不容易、成本也不少，希望大家能多看幾次。被問到之後有否機會原班人馬開拍《焚城》第二季？華仔開玩笑說，可以考慮開拍喜劇版。