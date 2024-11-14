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玉女歌手遭豪門老公設套騙走娘家房產 她心寒決定離婚

記者林怡秀／即時報導
林佳儀上高點「震震有詞」分享離婚的心路歷程。(圖／和展影視提供)
林佳儀上高點「震震有詞」分享離婚的心路歷程。(圖／和展影視提供)

唱紅「一個人的我依然會微笑」的歌手林佳儀，日前上由謝震武主持的節目「震震有詞」，分享「婚姻、人生的考驗怎麼這麼多？！放生後一個人依然會微笑！」從結婚到負債、離婚的心路歷程。

影片來源：YouTube@林佳儀 官方 專屬頻道Mira Nisa Lin Official Channel

林佳儀聊及剛與前夫認識時兩人金錢觀頗接近，嫁入夫家後一起開創事業，「度過前三年後公司開始賺錢，但前夫不讓我管錢，直到雷曼風暴(或譯李曼風暴)時銀行突然抽銀根，現金流過不去，他私下跟我媽媽借500萬(新台幣，約16萬美元)，而這500萬是媽媽去跟銀行貸款給他。」之後她要求看帳、理清債務一年後，業績開始扶搖直上，這時候前夫又不准林佳儀干涉財務，最後負債已經是無底洞。

前夫找來會計師做負債整合，她查帳時才發現債務有大筆金流去向不明，一問才知道是前夫拿跟銀行借的800萬(約25.7萬美元)投資會計師的茶藝館。為了度過債務風波，林佳儀還當前夫的連帶保證人，但之後才發現每一個房地產都被前夫拿去二胎，「直到都票貼了，要被斷手斷腳了，還要我先把貨款給他拿去付外面的債。」

壓倒兩人婚姻的最後一根稻草則是，前夫竟然找上前岳母建議把娘家的房子變成公司的資產，公司可節稅又可每個月撥錢給岳母，前夫甚至把房子拿去貸款，沒想到貸款還不出來被法拍。

林佳儀說：「我知道後炸掉，問他怎麼會把腦筋動到房子上，這是我爸媽要照顧弟弟必須留下的。」之後林佳儀父親請前夫簽下1700萬(約54.7萬美元)的還款書，要求按月還款，但竟未簽「只要其中一期未還，則必須一次還清所有債務金額。」前夫種種行為導致負債，再到不合理的還款協議，林鵬越律師直說：「整個聽起來就是圈套。」

林佳儀透露離婚協議書寫明，前夫每個月要支付扶養費，僅支付了一年後就沒有再付。她在離婚後獨自養育兩個女兒，自認光承擔自己的責任就很累了，因此不冀望未來是否會有戀情，身邊有許多朋友陪伴已經足夠。

貸款 投資 房地產

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