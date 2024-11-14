認了和汪東城心結未解 炎亞綸感情穩定「想結婚」

炎亞綸上「小記者大明星」接受訪問。(圖／三立新聞網提供)

藝人炎亞綸 日前上「小記者大明星」，除了聊到當年自己所屬團體「飛輪海」解散的原因，如今也確定不會再合體，炎亞綸坦言是因為自己和汪東城有未能解開的心結，另外還聊到自己的感情近況，和男友目前越來越穩定，的確有想結婚的念頭，至於主持人尹翔詢問先前遇到的風波，炎亞綸也首度公開透露當時自己是如何度過。

炎亞綸當時才簽下好友李玉璽，成為旗下藝人，沒想到過沒多久就遇上風波，炎亞綸透露自己的確是經歷一大低潮，而主持人追問，當時還有出門嗎？炎亞綸透露，自己完全沒有出門，甚至是從來沒有這樣好幾個月都不出門，也驚嘆「我從來沒有這樣過」，而所有需要的東西，都是靠朋友或是叫外送，也很感謝很多好朋友，在這個艱難的時刻，用陪伴來幫他渡過，像鬼鬼、阿本都有給他很大的幫助。

對於結婚的想法，過去炎亞綸認為只是一張白紙的約束，不管有沒有結婚，感情都不應該要受到影響，所以就算不結婚，也不會代表彼此不相愛，不過這些年來經歷了許多衝擊，炎亞綸也笑說自己會想結婚，還有另外一個重點，就是希望將來有彼此可以照應，笑說「要簽一些文件的時候，對方就可以簽」。