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楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

娛樂新聞組／即時報導
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)

大陸知名女星楊紫是90後四大花旦之一，演過的電視劇包括「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「餘生，請多指教」等，吸粉無數。近日，微博上突然有人實名爆料，指她靠「陪睡」上位，詳細情節讓不少網友瞬間炸鍋。但楊紫律師隨即發出聲明，表示將會採取法律行動。

一名微博帳號「mnw_mnw」的網友日前突然發文，「我陳玥含向楊紫女士道歉，對不起，傷害了楊紫女士的名譽」，接著突然話鋒一轉爆料，「她拍了封面，睡了我前男友馮楚軒，因此獲得了更多的封面拍攝機會，採訪，熱搜，劇集，影視資源」。爆料者還強調，在被撞破真相後，楊紫方還特意找人調查自己與家人。

文中還提及，「今天，由於馮楚軒和楊紫女士均不再承認，他們是第一次，在經紀人和助理的陪同下，由楊紫一方主動，約馮楚軒吃飯」，甚至鉅細靡遺地寫到「飯吃到一半，兩名楊紫的工作人員，丟下楊紫，自己先走了，留下楊紫和剛剛認識，拍了一次封面的馮楚軒，單獨繼續吃飯」。

該爆料文章語無倫次、用字低俗，重點皆在指控楊紫利用不光彩手段發展事業。

據了解，爆料者所提到的馮楚軒今年46歲，他是栩栩華生文化傳播有限公司的執行長兼總編輯，還曾在「精品購物指南」、「T」中文版等時尚雜誌擔任要職。楊紫曾受邀參加該公司活動，兩人也曾合影。

針對爆料，楊紫律師立刻發出反駁聲明，指出該爆料者在日前就被法院決認定犯了名譽侵權，並判決她承擔停止侵權、賠償損失、賠禮道歉的法律責任。律師表示：「一審判決作出後，我們注意到該侵權人於今日再次發佈涉嫌侮辱誹謗的不實信息，就此我們已完成取證，並將採取法律行動，針對新的侵權行為追究法律責任。」揚言會告到底。

無獨有偶，趙露思工作室近日也發布聲明，針對一位網友公開造謠誹謗的行為採證。不少粉絲支持此做法，紛紛表示，「網路不是法外之地」，還說，「希望這次能真正還趙露思一個清白，讓她不再遭受無端的攻擊」。

楊紫莫名被爆料「陪睡」上位，律師表示將採取法律行動。(取材自微博)
楊紫莫名被爆料「陪睡」上位，律師表示將採取法律行動。(取材自微博)

趙露思 微博 華生

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