獲選眾生相雜誌「最性感男人」 男星：有人惡作劇

現年45歲的美國演員、導演、編劇及製作人約翰克拉辛斯基（右，與明星妻子艾蜜莉布朗合影），獲眾生相雜誌選為今年最性感男人。（美聯社）

2024年最性感的男人（Sexiest Man Alive）是誰？「眾生相」(People)雜誌12日晚上公布評選結果：現年45歲的美國演員、導演、編劇及製作人約翰克拉辛斯基 (John Krasinski)。

克拉辛斯基因2005年至2013年出演NBC情境喜劇「我們的辦公室」（The Office）發跡走紅，後來他不僅在改編暢銷諜報小說的亞馬遜 Prime Video影集「傑克·萊恩」（Jack Ryan）中獨挑大樑，還是恐怖電影「噤界」（A Quiet Place）系列導演、共同編劇及主角。

克拉辛斯基的妻子是知名女演員、在電影「穿著Prada的惡魔」（(The Devil Wears Prada)）中，扮演壞心眼助理的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）；兩人並一起主演「噤界」。

「眾生相」雜誌12日晚依慣例在「荷伯報到」（The Late Show with Stephen Colbert）深夜脫口秀宣布年度「最性感男人」得主，並播出克拉辛斯基錄影「得獎感言」。

克拉辛斯基開玩笑說，他希望妻子艾蜜莉布朗兌現承諾，將這期「眾生相」雜誌封面貼成他們家壁紙。

他還表示，得知自己被選中「年度最性感男人」，他第一個反應是「立即斷電，腦子一片空白，覺得有人在惡作劇」。

克拉辛斯基和艾蜜莉布朗育有兩個女兒。在訂15日實體發行的最新一期「眾生相」雜誌中，他還打趣道，這項榮譽可能不只會在他們家變成笑話，「還會讓我做更多家事」。

「眾生相」雜誌評選「年度最性感男人」迄今邁入第40年。首位得主是梅爾吉勃遜 (Mel Gibson)；去年得主是影集「實習醫生」（Grey’s Anatomy）、「曼哈頓 奇緣」（Enchanted）主角派屈克丹普西（Patrick Dempsey）。其他得此封號者包括：布萊德彼特 （Brad Pitt）、喬治克隆尼（George Clooney）、大衛貝克漢（David Beckham）等。