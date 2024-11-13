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李玟墓地現況爆直播亂入、雜草叢生 姐姐說話了

記者梅衍儂／即時報導
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟去年7月逝世，長眠地選在武漢石門峰紀念公園，然而最近有網友分享墓地現況，直指雜草叢生、擺放的鮮花凌亂不堪，與之前莊嚴肅穆的場景形成了鮮明對比。對此，李玟二姐李思林回應：「應該有人故意抹黑吧！」

李思林傳給記者一張墓園照片，表示「這張是現場的照片」，照片裡墓地整潔，鮮花齊放，她說：「我絕對相信（我們）之間有合約，他們沒必要這樣不尊重先人。」根據中國媒體報導，石門峰紀念公園工作人員表示，李玟墓地確實在進行改造，台階上擺放了三層植物，會根據季節變化進行更換，周圍還種植了凌霄花等其他植物，有專人管理。

工作人員否認現場雜草叢生，透露先前有人在李玟墓地開直播，園內工作人員進行勸導後，前來直播拍照的人仍然很多，改造的原因之一就是不想要有人再來直播。同時表示，現已設置專人看守、制止此類行為。

李思林隨後也在微博上表示：「希望大家給墓園一點時間，把妹妹的墓園可以最快的時間整改好。希望這裡多一份安寧，少一分煩惱。希望那些不屬實的報道能盡快得到澄清。希望大家帶著一份莊嚴和肅穆去緬懷我最親愛的妹妹。」

墓園現況。圖／李思林提供
墓園現況。圖／李思林提供

李玟 武漢 微博

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