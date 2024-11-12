喊話「不要看」…張藝謀對電影解說很無語 網酸：耽誤騙錢？

張藝謀執導的懸疑驚悚片「滿江紅」，是去年中國兩部賣座片之一。（取材自上游新聞）

「張藝謀對電影解說短片很無語」近日衝上熱搜，據Vista看天下報導， 知名導演張藝謀近日接受採訪時，呼籲觀眾走進電影院 ，親身體驗大銀幕帶來的視聽盛宴，而非僅通過手機快速瀏覽電影解說。

張藝謀表示，電影院觀影的儀式感與沉浸感是線上無法取代的，他希望大家能共同守護這份獨特的電影體驗。張藝謀認為，電影如果在互聯網平台播就不叫電影，隨後補充說「它不叫傳統電影的產業」，並呼籲觀眾走進電影院，「電影這100多年，時間並不長，它還很年輕，所以我希望這個方式能延續下去。作為一個電影導演，我還是很希望觀眾走進電影院去看。」

張藝謀隨後話鋒一轉：「你最好別在手機上看，你最好別看那個3分鐘介紹。」他表示自己也看過這類專門解說電影的短影音，「我覺得實在很無語，作為一個電影導演，看見這個就很難過。」

此事引起網友爭議，有些表示共鳴：「短影音就是碎片化營養不高」、「確實解說有點毀電影」，不過，更多人反駁張藝謀的看法。

網友認為，有些電影品質差，很容易花了錢還很受傷，先看解說再斟酌去不去電影院，也是觀眾及時停損的行為，「試吃再買有錯嗎」，「不好看的電影，解說可以避雷」，更有人認為，假日電影票太貴，萬一踩雷，又嘔又不划算，而且「高質量的電影，三分鐘解說只會起到宣傳作用吧」，還有人開酸張藝謀的潛台詞是「劇透耽誤我騙錢了」。