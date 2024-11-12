聚集12個討厭明星的真人秀…除了向佐 還有她被點名

向佐是觀眾熱議參加「登陸可愛島」的名單。(取材自博)

湖南衛視即將推出的一檔新綜藝「登陸可愛島」──「逃出討厭島」，節目將把12名被大眾討厭的藝人聚集在一個島上進行真人秀，在為期15天的極限挑戰之旅中，看誰有機會贏得離島機會。大眾日報報導，周雨彤、楊子、向佐和包貝爾等都在觀眾熱議的名單中，連三金影后周冬雨也被點名。

據報導，湖南衛視似乎看到觀眾對「打破標籤」的興趣，將這些曾因各種原因被觀眾「討厭」的人物放在一起，促使他們在島上展開15天的「可愛值」爭奪戰——只有在挑戰中展現真正的自我，打破偏見，才能贏得離島的機會。

「逃出討厭島」中12名被大眾「討厭」的明星，並非一開始就被貼上「討厭」的標籤，而是因為種種原因，在過去的經歷中積累不少爭議和負面評價；從「翻車」事件到公眾形象的崩塌，每個人都有自己的故事。

有網友表示：「這個節目太有趣了！我好想知道都有哪些人參與」，也有網友幽默表示：「我心中早就有一份名單」；胡彥斌在節目發布會時直接向製片人提出：「會不會邀請楊子參加？」不僅為節目增添懸念，也讓觀眾對節目中的「討厭明星」陣容產生好奇。

目前，觀眾熱議的一些可能參與的明星包括周雨彤、榮梓杉、楊子、張大大、周冬雨、張翰、劉浩然、趙櫻子、向佐和包貝爾等，「麥琳、楊子、周雨彤……沒開玩笑，直接打包過去，還都是芒果台的」；一些網友則爆料稱李佳琦和張大大將參加該節目，意圖透過節目洗白自己。