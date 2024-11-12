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中國網紅李子柒正式回歸 時隔3年終於更新

記者黃雅慧／即時報導
中國知名網紅李子柒12日在社交平台上傳新影片，這也是李子柒時隔三年後再度更新。（圖／擷自李子柒影片）
中國知名網紅李子柒12日在社交平台上傳新影片，這也是李子柒時隔三年後再度更新。（圖／擷自李子柒影片）

中國知名網紅李子柒12日在社交平台公開更新影片，表示「很想你們」。這也是李子柒時隔三年後公開更新。李子柒回歸也引起中國網友熱議。

李子柒在微博文案中還提及「這個大漆視頻遲到了四年」。影片記錄她雕漆工藝過程，她稱漆同柒，「我給這幅雕漆隱花的漆器作品取名「紫氣東來」。「麒麟回首，萬事不愁」，意味經過種種困難，一切乾坤轉運。

李子柒上一支影片是在2021年7月14日發布，講述鹽的製作過程。在停更期間，外界一方面關注李子柒模樣有無變化，同時也期待她何時回歸。

李子柒剛發布作品不久，「#李子柒回歸#」話題就迅速登頂微博熱搜第一，引起網友熱議。有網友稱，「我的特別關注跳出來的那一刻，我都以為我看錯了」、「子柒，你回來了！」、「剛剛收到推送，仔細一看原來是你回來了，李子柒回來了！終於更新了！」、「終於等到你，一如既往的好看」

即使停更三年，李子柒抖音粉絲仍超過4600萬，微博粉絲逾2500萬。

李子柒在2016年憑藉社群影片迅速走紅，內容多以田園牧歌生活為主，成為中國頂流網紅。然而，2021年，她因與微念公司產生矛盾而停更，具體原因是與公司之間的經濟糾紛和版權問題。

她在停更期間，被迫失去了「李子柒」IP的掌控權，並與老東家微念相互起訴，陷入了資本與控制權的爭執中。李子柒的案例也讓大眾意識網紅背後，隱藏殘酷的商業規則和利益鬥爭。

影片來源：YouTube@李子柒 Liziqi

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