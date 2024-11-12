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許冠文、黃子華暌違32年合體 笑看生死創香港票房紀錄

記者陳穎／即時報導
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，睽違32年再合作「破·地獄」。(圖／華映娛樂提供)
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，睽違32年再合作「破·地獄」。(圖／華映娛樂提供)

港片「破·地獄」集結香港兩代喜劇泰斗許冠文、黃子華主演，電影聚焦香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要撫慰活在世上的人。該片上周末（9日）於香港上映，票房即登頂創下746萬港幣的影史首日最佳紀錄，上映三天更創下1900萬港幣（約240萬美元）票房佳績，超越「九龍城寨之圍城」今年度3天破千萬港幣的紀錄。

影片來源：YouTube@英皇電影

「破·地獄」除了由香港二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，曾獲多次金像獎殊榮的資深演員秦沛、金燕玲，新生代得主白只、梁雍婷亦共同參與演出，呈現強大演員陣容之間的人性關係和多樣故事。

電影中因妻子離世、看似疏離的商人丈夫由以「踏血尋梅」獲得金馬獎及金像獎雙料男配角的白只飾演，更因此帶出妻子與摯友（金像獎最佳女配角梁雍婷飾演）之間的濃烈情感。

除了幕前演員卡司眾星齊聚，幕後團隊亦不可小覷：金馬獎和金像獎常勝軍的影壇大師張叔平，受邀參與本次電影剪輯及主視覺海報設計；攝影指導潘耀明、動作設計黃偉亮，及服裝造型設計利碧君等，皆曾榮獲多次香港金像獎殊榮，堅強陣容共同打造本次香港話題大作。

電影「破·地獄」以香港紅磡為據點，除了頗具盛名的演唱會聖地-紅館，鮮有人知僅一街之隔，紅磡同時是充斥悲傷、香港獨特殯葬文化的主要區域；每天在此上演的破地獄，不僅是為超渡逝者的特有儀式，也是為了打破生者心結的最後道別，如同黃子華在電影中的經典表達：「活人，也需要破地獄。因為活著，其實也像是在地獄。」

黃子華表示「破·地獄」拍攝帶給他從影30多年來從未遇過的後座力，更讓他在殺青後主動和原本認定此生不會再見的朋友重聚，是他接演本片極度珍貴的收穫。

電影「破·地獄」集合香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華領銜演出，由新銳導演陳茂賢執導，衛詩雅、朱栢康、秦沛、金燕玲等實力派演員共同演出，故事描述在疫情肆虐、各行業生意蕭條的背景下，婚禮策畫師魏道生（黃子華飾）被迫改行成為一名喪禮經紀人。起初因理念不合，與喃嘸師傅文哥（許冠文飾）產生許多衝突，因面對一位特殊的逝者、文哥的出手相助，他親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅飾）相處的點點滴滴，也慢慢改變了道生對於職業及生活的態度。

許冠文(左)和黃子華合作「破·地獄」，帶領觀眾一窺香港獨有的殯葬文化。(圖／華映...
許冠文(左)和黃子華合作「破·地獄」，帶領觀眾一窺香港獨有的殯葬文化。(圖／華映提供)

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