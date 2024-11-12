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拍「魷魚2」壓力更大 李政宰曝「交手孔劉」內幕

記者李姿瑩／即時報導
李政宰(左)和魏嘏雋開心分享「魷魚2」幕後花絮。(圖／Netflix提供)
李政宰(左)和魏嘏雋開心分享「魷魚2」幕後花絮。(圖／Netflix提供)

韓星李政宰和魏嘏雋日前在導演黃東赫帶領下，齊赴義大利宣傳「魷魚遊戲2」，他們越洋接受台灣媒體訪問，不約而同提到「壓力山大」，因為全球劇迷引頸期盼多時，第2季絕對不能令大家失望。

影片來源：YouTube@Netflix

「魷魚遊戲」在全世界掀起追劇熱潮，成為韓國現象級代表作。第2季找來原班人馬，加上多名重量級卡司，繼續生死博弈。提到和孔劉合作，李政宰大方公開他們的幕後互動，原本兩人就是很好的朋友，雖然是透過「魷魚」初次合作，但默契和專業度完全沒話說。

李政宰透露，他和孔劉在同一個健身房運動，所以平時常常見面。在第一季中，孔劉客串的鏡頭不多，成為不少劇迷的遺憾，所以包括李政宰自己，也很開心能看到孔劉於第二季再度現身。

講到孔劉，李政宰臉上笑容停不住，直呼孔劉個性幽默，所以在拍攝對手戲時，他們會討論怎麼樣的方式能夠讓畫面呈現更好，所以度過了非常有趣的拍攝時光。

光從預告中觀眾不難發現，李政宰比第一季時更瘦了，他也親自解答，因為主角成奇勳雖然贏得遊戲，卻沒有一天吃飽睡好，滿腦子都是在想如何停止這個殘酷的遊戲。李政宰說：「因為知道這筆獎金來自455人的犧牲，所以根本沒辦法去花這些錢。」這也導致他決定刻意減肥，讓自己相貌更加憔悴，藉此呈現角色寢食難安。

為了呈現人物的內心轉折，李政宰坦言壓力很大，面對新的劇情、新的參賽者，他還是會擔心和緊張。李政宰相信所有團隊和演員都已全力以赴，所以非常期待觀眾對「魷魚2」播出的反應。

魏嘏雋同樣努力呈現角色內心的掙扎，他飾演的交通警察，面對哥哥李秉憲是遊戲的主導者之一，讓他陷入正義和親情的兩難。魏嘏雋除了面臨演技壓力，還因此了解了交通警察的工作內容，直呼人民保母不容易。

導演黃東赫在拍第一季時就已經累到掉牙，如今第二季規模更大、人性更黑暗，他雖然動用的預算更多，但背負的期待也更高。不過看著世界各地的小朋友都會玩韓國傳統遊戲，黃東赫身為文化推手，還是頗感欣慰。

李政宰(左)和魏嘏雋是「魷魚2」的重要角色。(圖／Netflix提供)
李政宰(左)和魏嘏雋是「魷魚2」的重要角色。(圖／Netflix提供)

魷魚遊戲 義大利 預算

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