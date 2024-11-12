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震撼彈…丹佐華盛頓承認將退休 「黑豹3」可能是告別作

記者陳建嘉／即時報導
奧斯卡影帝丹佐華盛頓將在「神鬼戰士II」戲分吃重。圖／UIP提供
奧斯卡影帝丹佐華盛頓將在「神鬼戰士II」戲分吃重。圖／UIP提供

奧斯卡影帝丹佐華盛頓將帶來全新力作「神鬼戰士II」，近期接受一連串訪問，在接受澳洲媒體「Today」訪問時，鬆口吐實萊恩庫格勒正在企畫拍攝「黑豹3」，也為他撰寫其中一個角色，而他更語出驚人表示，該片很有可能是他最後一部電影，「在那之後，我就要退休了」。

丹佐華盛頓現年已經69歲，將於明年迎來70大壽，他提到自己剛入行時，22歲時演過「奧賽羅」，結果明年2月又將與傑克葛倫霍合作，在百老匯演出「奧賽羅」，「然後我會演出漢尼拔，我也一直在與史提夫麥昆討論要合作一部新片，再來則是萊恩庫格勒會在下一部『黑豹』為我設計一個角色， 之後我就要退休了」，並說他年事已高，目前只對最優秀的人一起工作感到興趣，「我不知道我還會拍多少電影，可能不多了，我想作一些我沒做過的事情」。

丹佐華盛頓長年為黑人人權奔走，並演出「黑潮麥爾坎」等多部為黑人發聲的電影。(美聯...
丹佐華盛頓長年為黑人人權奔走，並演出「黑潮麥爾坎」等多部為黑人發聲的電影。(美聯社)

雖然尚未確認要與史提夫麥昆合作什麼電影，不過他與「私刑教育」、「震撼教育」導演安東尼法奎計畫要拍攝Netflix電影「漢尼拔」，將由他詮釋迦太基的軍神漢尼拔，至於「黑豹3」雖然還未正式定案，但在男主角查德威克鮑斯曼離世之後，續集的評價、票房都下降，若是漫威找來丹佐華盛頓壓軸演出要角，勢必會為電影加分，查德威克鮑斯曼也說丹佐華盛頓當年曾為他支付表演學院的所有學費費用，更感性表示「沒有丹佐華盛頓就沒有黑豹」。

丹佐華盛頓向來惜才，積極提拔年輕黑人演員，其實「黑豹」也曾在90年代計畫開拍，當時就是要由丹佐華盛頓主演，無奈計畫最後未成功，但若是丹佐華盛頓最後有機會能在「黑豹3」飾演要角，也是美事一樁。

「黑豹」查德威克鮑斯曼逝世後仍推出第2集，但第3集目前仍未明。圖／迪士尼提供
「黑豹」查德威克鮑斯曼逝世後仍推出第2集，但第3集目前仍未明。圖／迪士尼提供

退休 澳洲 釋迦

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