怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

以古裝穿越劇「步步驚心」暴紅的大陸女星劉詩詩 ，自從和男星吳奇隆 結婚生子後，淡出演藝圈一段時間，直到去年才以「一念關山」中的俠女角色，人氣攀升。近日傳出，劉詩詩主演的新劇「狐妖小紅娘竹業篇」將於明年初開播，卻因為楊冪 主演的前作「狐妖小紅娘月紅篇」翻車，不得不改劇名。

楊冪、龔俊主演的「狐妖小紅娘月紅篇」今年5月開播，沒想到碰到劇王「慶餘年2」，不僅收視慘澹，兩位主角的演技也遭到網友公審。「月紅篇」出師不利連帶影響後續姐妹作「竹業篇」、「王權篇」，於是傳出「竹業篇」將改劇名為「竹影王權」，似乎要和楊冪的前作做出切割。不過，目前劇方並未證實此消息。

除此之外，「竹影王權」的演員陣容也很有看頭，邀請「大夢歸離」人氣竄升的侯明昊、「永夜星河」暴紅的丁禹兮助陣，擔任配角，加上男主角張雲龍，可說是男神大聚集。女配角部分則包括吳宣儀、沈月、孟子義、章若楠、彭小苒等，可說是美女雲集。

不少網友看好「竹影王權」能大幅超越「狐妖小紅娘月紅篇」，並有望成為劉詩詩下一部爆款劇。