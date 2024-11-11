我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

娛樂新聞組／即時報導
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

以古裝穿越劇「步步驚心」暴紅的大陸女星劉詩詩，自從和男星吳奇隆結婚生子後，淡出演藝圈一段時間，直到去年才以「一念關山」中的俠女角色，人氣攀升。近日傳出，劉詩詩主演的新劇「狐妖小紅娘竹業篇」將於明年初開播，卻因為楊冪主演的前作「狐妖小紅娘月紅篇」翻車，不得不改劇名。

楊冪、龔俊主演的「狐妖小紅娘月紅篇」今年5月開播，沒想到碰到劇王「慶餘年2」，不僅收視慘澹，兩位主角的演技也遭到網友公審。「月紅篇」出師不利連帶影響後續姐妹作「竹業篇」、「王權篇」，於是傳出「竹業篇」將改劇名為「竹影王權」，似乎要和楊冪的前作做出切割。不過，目前劇方並未證實此消息。

除此之外，「竹影王權」的演員陣容也很有看頭，邀請「大夢歸離」人氣竄升的侯明昊、「永夜星河」暴紅的丁禹兮助陣，擔任配角，加上男主角張雲龍，可說是男神大聚集。女配角部分則包括吳宣儀、沈月、孟子義、章若楠、彭小苒等，可說是美女雲集。

不少網友看好「竹影王權」能大幅超越「狐妖小紅娘月紅篇」，並有望成為劉詩詩下一部爆款劇。

據悉，「竹影王權」為該系列作品中唯一一部人與人相戀的篇章，講述在人妖勢不兩立的局勢下，兩大家族東方家和王權家的掌舵人「東方淮竹」（劉詩詩飾）、「王權弘業」（張雲龍飾）為了重振一氣盟，共同努力安定局勢的故事。

劉詩詩主演的「狐妖小紅娘竹業篇」傳出將改劇名。(取材自微博)
劉詩詩主演的「狐妖小紅娘竹業篇」傳出將改劇名。(取材自微博)

劉詩詩 楊冪 吳奇隆

上一則

李奧納多57任女友堅守25歲 50歲生日放棄「年齡限制」？

下一則

阿湯哥回來了「不可能的任務8」預告曝：再信我一次

延伸閱讀

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
大和解？蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天

大和解？蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天
世紀大和解？故意蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天

世紀大和解？故意蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天
劉亦菲壓軸登場撒花瓣 同台走秀排場壓倒楊冪、劉詩詩

劉亦菲壓軸登場撒花瓣 同台走秀排場壓倒楊冪、劉詩詩

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲