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甩「絕望的文盲」罵名… 趙露思演活苦命採珠奴 連央視都發文力讚

娛樂新聞組／即時報導
趙露思在「珠簾玉幕」中迎來虐心情節。(取材自微博)
趙露思在「珠簾玉幕」中迎來虐心情節。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思曾演出主旋律電視劇，卻搞不清楚劇中時空背景，被官媒隱射「絕望的文盲」，一度掀起熱議。近日，她和劉宇寧主演的「珠簾玉幕」開播，劇中她飾演採珠奴「端午」，生動演技收穫好評，連央視網也發文誇讚趙露思，引發關注。

「珠簾玉幕」講述趙露思飾演的「端午」憑藉自己的聰明才智和不懈努力，從採珠奴成長為一代成功女商人的勵志傳奇故事。央視網對這部劇給出極高評價，既強調了端午這一角色的亮點，同時也解讀了這部劇的主旨所傳遞出來的深遠意義。

文中提到，即使面對殘血開局，端午也從未放棄，這也是觀眾們能夠被影集始終吸引的原因，「端午的成長線就像一條無形的紐帶，將身邊的人緊緊相連，逐漸形成了一股積極向上的力量」。

據悉，趙露思2022演出主旋律電視劇「胡同」，受訪時竟搞不清楚整部劇的時間線，並且在採訪時只會用「傲嬌」、「霸道」和「虐心」幾個詞去形容人物和故事，遭到央視網以「絕望的文盲，能演好戲嗎」為題發布了一篇報導，暗諷意味濃厚。如今，「珠簾玉幕」有望助她擺脫「文盲」罵名。

此外，隨著劇情推進，「珠簾玉幕」迎來撒糖後的虐心，包括「小蝦米」、「曹大」等多個重要角色集體「領便當」，讓粉絲淚喊「這是什麼人間絕望啊」，而燕子京強忍淚水，撂狠話逼端午「離我遠一點」，也讓不少觀眾心痛。

趙露思演「胡同」時，連整部劇的時間線都弄錯。(取材自微博)
趙露思演「胡同」時，連整部劇的時間線都弄錯。(取材自微博)

端午 趙露思 小蝦米

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