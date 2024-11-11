甩「絕望的文盲」罵名… 趙露思演活苦命採珠奴 連央視都發文力讚

趙露思在「珠簾玉幕」中迎來虐心情節。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 曾演出主旋律電視劇，卻搞不清楚劇中時空背景，被官媒隱射「絕望的文盲」，一度掀起熱議。近日，她和劉宇寧主演的「珠簾玉幕」開播，劇中她飾演採珠奴「端午 」，生動演技收穫好評，連央視網也發文誇讚趙露思，引發關注。

「珠簾玉幕」講述趙露思飾演的「端午」憑藉自己的聰明才智和不懈努力，從採珠奴成長為一代成功女商人的勵志傳奇故事。央視網對這部劇給出極高評價，既強調了端午這一角色的亮點，同時也解讀了這部劇的主旨所傳遞出來的深遠意義。

文中提到，即使面對殘血開局，端午也從未放棄，這也是觀眾們能夠被影集始終吸引的原因，「端午的成長線就像一條無形的紐帶，將身邊的人緊緊相連，逐漸形成了一股積極向上的力量」。

據悉，趙露思2022演出主旋律電視劇「胡同」，受訪時竟搞不清楚整部劇的時間線，並且在採訪時只會用「傲嬌」、「霸道」和「虐心」幾個詞去形容人物和故事，遭到央視網以「絕望的文盲，能演好戲嗎」為題發布了一篇報導，暗諷意味濃厚。如今，「珠簾玉幕」有望助她擺脫「文盲」罵名。