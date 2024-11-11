五月天阿信在上海唱一半變臉 內幕曝光認「困難重重」

五月天「回到那一天」25周年巡演成為首個獲得「紅點設計獎」的流行音樂演唱會。圖／相信音樂提供

五月天10日再返上海體育場連唱11場，舉辦「回到那一天」25周年巡演絢爛天幕版，阿信在點歌橋段時發生麥克風問題，瞬間嚴肅變臉，還比出手勢要全場觀眾倒數，約莫1分鐘後同仁上場換麥，阿信對著點歌粉絲笑說：「今天你要聽到點歌，真是困難重重。」排除狀況後仍讓粉絲如願。

五月天當晚隨著「Fly to 25TH豪華客機」出場，一連「OAOA」、「孫悟空」、「第一天」首首大合唱，感受到全場粉絲滿滿熱情，石頭說：「你們今天很興奮對不對？五月天也是！很久沒看到你們，今天天氣還不錯，但有一點涼，在台上的我們很需要你們的溫暖。」冠佑提到會在上海待段時間，遇到他的話記得打招呼，瑪莎打趣笑說：「我會幫你上網打卡。」

五月天想起第1年造訪上海，認識他們的人少之又少，如今空降上海體育場，一路以來有歌迷帶著媽媽追星、也有隻身看演唱會，「但你們不孤單，五月天當你最好的朋友」。當他唱到「聽不到」時，感性喊話：「如果我再重寫一次，我會寫『你們的真心，我都聽得到、看得到』。」感性致謝。