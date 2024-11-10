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深情守護趙露思…「珠簾玉幕」男二紅了 曾被封「最會接吻男星」

娛樂新聞組／即時報導
唐曉天在「珠簾玉幕」中飾演深情男二。(取材自微博)
唐曉天在「珠簾玉幕」中飾演深情男二。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」，開播以來收穫高收視、高熱度，除了劉宇寧和趙露思的虐戀牽動人心，飾演男二「張晉然」的唐曉天也引起不少關注。他在劇中飾演深情暖男，默默守護趙露思，但其實，演過多部連續劇的唐曉天曾被封「超會接吻男星」。

「珠簾玉幕」中，趙露思被發現在劉宇寧、唐曉天兩大「巨塔」襯托下，變得更嬌小了，據悉，劉宇寧官方身高189公分，但實際上應該有192公分，唐曉天則是188公分。兩人在劇中同時愛上趙露思，尤其是唐曉天，可說是妥妥的深情男二。

據悉，模特兒出身的唐曉天原本夢想像姚明一樣打進NBA，後來因為受傷不得不放棄籃球生涯，轉行當模特兒。2014年，他上綜藝「快樂大本營」；2017年演了首部電視劇「梔子花開2017」，正式開啟演員生涯。

很多人不知道，外表斯文的唐曉天曾獲封「超會接吻男星」。他2021年和邢菲搭檔演出甜寵現代劇「我的小確幸」，雖是小網劇，但播放量衝破13.2億，唐曉天更以高冷帥氣醫生「溫少卿」一夕暴紅。劇中，他和邢菲吻戲高達23場，深情吻技被封「最會接吻男星」。

唐曉天接下來將和趙露思在新劇「許我耀眼」二搭，不過，他依舊是男二，從曝光的片段中可見，他和女二萬鵬有著旋轉激吻戲，被網友大讚「吻技更上層樓」。

趙露思 NBA

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