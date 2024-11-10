潘若迪扮席琳狄翁引爆話題 商機跟著來

潘若迪(右)扮席琳狄翁幾乎分不出誰才是本尊。圖／艾迪昇提供

潘若迪先前應網紅莫莉邀請，配合萬聖節 主題變裝扮成席琳狄翁，神還原的程度連潘若迪自己都分不清誰才是本尊，光假髮就要新台幣5萬多，全身上下加起來要10幾萬，「我覺得既然要扮就不能四不像，重點是要學她的口吻，把她的腔調學起來」，他的努力也有代價，現在已經接到不少廠商尾牙的詢問電話，既有話題又帶來商機，一舉兩得。

潘若迪的深邃五官，扮席琳狄翁格外有說服力，剛好最近也接近尾牙季，廠商詢問電話不斷，「有的還說，老師你就扮席琳狄翁教我們跳舞，所以我現在開始要準備了，還有很多東西要背」，問他要趁機漲價嗎？他說：「不會啦，我價錢很便宜，薄利多銷，妝髮就由廠商負責。」

現在民眾看到他也不喊他名字，而是直接叫他席琳狄翁，「有次帶女兒去吃飯，一堆人跑來不是叫你潘老師，全都叫我席琳狄翁，要一起拍照」，讓他哭笑不得。

女兒的反應也很有趣，「她常看到我在電視上扮別人，這次扮席琳狄翁之前，我有先給她看席琳狄翁的照片，她說你就長這樣啊，幹嘛還要扮，我說這不是我，這是席琳狄翁。」

去學校參加女兒運動會，校長還特別點名「我們今天請到了國際巨星，他的女兒就念我們學校，歡迎席琳狄翁」，他雖然不好意思，但也只好站起來向大家揮手致意，問他女兒會覺得困擾嗎？他說：「不會，她在學校可風光的咧！」

潘若迪說，之前有節目邀他聊是否被這世代淘汰的主題，「我從來沒擔心過，被淘汰就代表你沒有存在的價值，所以要不斷超越自己，創造自己存在的價值」，他認為身為藝人，必須要跟上時代腳步抓住趨勢，這次和網紅的合作就是最好的例子，他笑說接下來還有新的模仿對象，請大家拭目以待。 潘若迪五官深邃，扮歐美人士很有說服力。圖／艾迪昇提供

影片來源：YouTube@台灣達人秀