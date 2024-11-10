百萬網紅夫妻爆婚變 Ryu發長文證實老婆先出軌

百萬網紅夫妻Ryu(右)和Yuma爆婚變。圖／摘自IG

百萬YouTuber 「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆婚變，先是Ryu被爆出軌中國女畫家，女畫家則指控是Yuma劈腿在先，Ryu則終於打破沉默，在社群發出長文，證實Yuma去年底就有出軌跡象，他檢討自己沒有在第一時間揭穿對方，也許是他最大的過失。

Ryu表示，他和Yuma的相處模式就像是爸爸照顧女兒，但去年12月開始，Yuma就變了，「yuma是個誠實到可怕的女人。一旦心裡沒有我，她對我的舉動不會有任何人文關懷」。

他表示Yuma直接不演了，而他的第一反應是了解Yuma和外遇對象的故事，也開始自省「他也許能給yuma我給不了的刺激吧」、「老婆出軌，我得反省」，等到外遇被證實了，Yuma雖然忍痛不去和對方聯繫，但也承認會無法控制地去渴望對方，於是Yuma告訴他「你也去玩吧」，於是接下來他便認識了畫家。

他公開認識畫家的時間點是在今年4月，而Yuma在5月底為自己的出軌跟他道歉，「即使yuma認錯，我對畫家的情感還是沒淡下。Yuma不責怪，她覺得是自己的錯在先。我明確的跟她說，不是先後，yuma是契機，但即使不是，我遇到畫家仍然控制不住心動，只是可能會有克制的理由。」

他認為Yuma很勇敢的面對了這樣的狀況，而他要做的是先面對自己，面對感情，而不是媒體，他承諾事情有了進展，他和yuma都會向大家報告。