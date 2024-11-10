陶喆唱一半冒罕見意外 「失聲」道歉急喊卡

陶喆唱到「愛我還是他」時出現罕見意外。記者吳致碩／攝影

陶喆今晚在小巨蛋舉辦第2場「SOUL POWER II 」世界巡演，一連獻唱多首金曲，唱到「愛我還是他」時出現罕見意外，麥克風突然失聲，他反應相當快速急忙Cue同仁，表示：「這證明不是假唱！再來一次。」

他擁有無數金曲，排歌單時傷透腦筋，透露抉擇過後帶來「愛我還是他」一曲，唱沒幾句卻「失聲」，因為麥克風出現問題，他開玩笑表示「這是麥克風做抉擇，說你別唱這首歌」，接著向麥克風道歉、告白。

隨後同仁急忙換了1支麥克風給他，他先向新的麥克風示愛「我愛你」，甚至作勢親吻，並向1.1萬名觀眾道歉：「Sorry，不好意思，剛剛發生的事當作沒發生。」重新帶來神曲「愛我還是他」，令人陶醉。