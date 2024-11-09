拍攝長達22年… 賈樟柯新片「還沒上映就被盜版」 他提出「卑微請求」

「風流一代」從2001年開始拍攝，周期長達22年。(取材自微博)

大陸知名導演賈樟柯執導、趙濤主演的時代愛情片「風流一代」將於11月下旬上映，該片從2001年開始拍攝，周期長達22年。但電影還沒上映，竟發生網上盜版 現象，賈樟柯於是在社交平台發文請求觀眾不要觀看盜版，還說這是一個「卑微的請求」，相關信息引發網友熱議。

「風流一代」講述一群70年代末至80年代初的年輕人，如何在改革開放中打破體制和傳統。片中大量運用林強創作的電子音樂及當代流行歌曲，刻畫故事主人翁－中國北方小城情人的分離愛戀，及上世紀一代人的進取精神。

不料，在「風流一代」定檔前一天，竟遭到盜版，無論是電影界人士還是影迷都很憤怒。

賈樟柯表示，自己這兩個星期以來，心情沉重複雜，「電影在上映前流出盜版，對我們猶如晴天霹靂」。

文末，他還提到，「作為拍電影的人，我有一個卑微的請求。大家如果有條件、有興趣，『風流一代』的第一次體驗還是留給電影院 吧」。

對此，不少影視行業同行做出回應，導演李玉在評論區留言，「電影是黑屋子裡的藝術，關了燈，只有一塊銀幕亮著，很多人坐在一起，揚起的下巴，是對電影最好的觀望」。影迷也紛紛斥責盜版行為。