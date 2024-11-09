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粉絲一等3年多…趙露思、劉宇寧「珠簾玉幕」二搭 終於吻上了

娛樂新聞祖／即時報導
趙露思和劉宇寧在「珠簾玉幕」中迎來花海定情吻。(取材自微博)
趙露思和劉宇寧在「珠簾玉幕」中迎來花海定情吻。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思搭檔劉宇寧合演的「珠簾玉幕」，開播以來氣勢如虹，2天播放量就飆破5億，兩人在劇中組成「子午線」CP，甜翻不少網友。近日，隨著劇情推進，終於迎來花海定情吻，有網友大嘆，自「長歌行」後，足足盼了3年7個月，才等來這個吻。劇組並釋出趙露思教劉宇寧如何拍吻戲的花絮，引發網友熱議。

趙露思和劉宇寧在2021年播出的「長歌行」中，飾演落難公主「李樂嫣」和忠心護衛「皓都」，兩人雖然只是配角，但「皓嫣CP」的熱度一點都不輸男女主角吳磊與迪麗熱巴。可是，這部劇中，兩人一場吻戲都沒有，讓許多劇迷空留遺憾，沒想到在「珠簾玉幕」中終於盼到了。

劇中，兩人閒逛市集時，劉宇寧問趙露思，「我能親你一下嗎？」趙露思卻害羞表示「我再想想」，但劉宇寧立刻將她拉回抱進懷裡霸道地吻了下去，在一片花海襯托下，浪漫到極點。

網友紛紛大喊，「終於等到了」、「好甜，是手搖飲全糖等級」、「可不可以就在這裡大結局」，但也有人說，「好擔心接下來要開虐了」。

近日，劇組打鐵趁熱釋出吻戲幕後花絮，影片中可見，趙露思對著一臉害羞劉宇寧認真講戲，「羞澀一下，捧起來然後覺得好喜歡好喜歡」。接著她捧起劉宇寧的臉，解釋「這場吻戲有個第一次的儀式感」。

正式走戲時，劉宇寧將趙露思拉入懷中親了她，還用手托住她的後腦勺深吻，撒糖情節讓觀眾沸騰。但有眼尖網友發現，劉宇寧人都還沒拉到懷裡就先噘嘴了，被笑是「吻戲小白」，引發網友熱烈論。

趙露思和劉宇寧在「長歌行」中，雖然只是配角，但熱度一點都不輸男女主角。(取材自微...
趙露思和劉宇寧在「長歌行」中，雖然只是配角，但熱度一點都不輸男女主角。(取材自微博)

趙露思 迪麗熱巴

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