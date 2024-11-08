金馬61／伊藤詩織成最勇敢性侵受害人 喊：他Ｘ的滾開

伊藤詩織笑容甜美，但電影紀錄自己的傷痛。記者／王聰賢攝影

2024金馬影展展開，紀錄片「黑箱日記」是導演伊藤詩織親身遭受權勢性侵經歷，片中她日語、英語穿插，她今天來台和影迷交流，直言：「日語有時候無法真實表達憤怒，當我用英文『他媽的你滾開』才真的有用，而且日本 社會總覺得『不要就是要』，這是不對的。」

伊藤詩織花了8年時間把自己的經歷拍成紀錄片，從遭到侵害、站出來指控、家人承受壓力，全部都是自己的血淚。伊藤詩織表示：「因為受到創傷，紀錄片中最不希望給家人看到的就是有一段自殺前情緒崩潰的影片，那一段情緒太強烈，另外一段就是在醫院醒來，才讓我意識到我還是想要活下去。」

伊藤詩織坦言，她當年站出來指控加害人時，家人其實並不支持，爸爸的照片甚至被肉搜放到網路上，妹妹也怕找不到工作。「我覺得應該要保護他們，後來我離開日本，給他們空間，直到2022年入選『時代雜誌』人物，才讓家人覺得我很棒」。不過，這部紀錄片家人還沒有看過，希望有機會讓他們看到。

不少人會認為她是性平運動的先驅，伊藤詩織則不以為然，她認為如果是運動應該是很多人一起做的事，但其實日本在很多這類的事件都沒有獲得正義，甚至很多人提到後被網路攻擊，包含傑尼斯的喜多川事件，都是因為BBC拍了紀錄片，才讓日本媒體注意到這件事，這又是花了很多年的時間，媒體應該要有更強而有力的作為，才能讓受害人得到保護。

伊藤詩織第一次參加台灣金馬影展，她表示非常興奮也很期待和台灣觀眾交流，但其實這不是她第一次來台灣，過去來過很多次參加台灣的同志 遊行。「黑箱日記」12月13日在台上映。