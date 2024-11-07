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陸男星寧罰錢為女兒在公園摘柿子 遭諷「有錢就任性」

有錢就能任性？知名演員罰錢為女兒在公園摘柿子…

娛樂新聞祖／即時報導
王傳君演過許多膾炙人口的好片，演技獲肯定。(取材自微博)
王傳君演過許多膾炙人口的好片，演技獲肯定。(取材自微博)

憑藉電影「我不是藥神」、「孤注一擲」中精采演技走紅的大陸演員王傳君，日前帶女兒到公園玩耍，卻因為女兒想要樹上的柿子，王傳君不顧法規，大手一揮交了200元人民幣罰款後，為女兒摘下柿子。此舉引發網友熱議，不少人嘲諷「有錢就能任性？」，還有人說他開了不好的先例。

王傳君是很多人眼中的女兒奴，但近日他卻因為寵女陷入爭議。當天，王傳君被發現帶著女兒到公園玩耍，他拿著手機一路跟在女兒後面，記錄她的一舉一動。不過，小朋友走到一顆柿子樹下時，指出想要摘樹上的柿子。

王傳君於是將女兒扛在肩頭上，試圖摘下柿子，卻遭到一旁保安人員的制止，這才知道，原來公園明文禁止採摘行為。但不忍心讓女兒失望的王傳君和保安交涉後，最後繳了200元罰款，摘下一棵柿子。

消息傳出後，引發網友熱烈討論，不少人直指，這種「利用錢買特權」，是對規則赤裸裸的踐踏，還有人說，「這樣縱容女兒，以後還怎麼教育她」、「灌輸孩子有錢啥事都能做的觀念是錯誤的」。

但也有人認為，「女孩就是要這樣養的，滿足所有將來才不會被騙」、「都交了罰款呢，多大點事也要上綱上線」。

據悉，王傳君因飾演「愛情公寓」中關谷神奇被觀眾熟知，人氣一路飆升，後轉型為實力派演員，代表作「我不是藥神」「孤注一擲」等，演技獲得肯定。

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