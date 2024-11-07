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世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

娛樂新聞組／即時報導
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思搭檔劉宇寧主演的新劇「珠簾玉幕」開播後，收視、口碑一路上揚，熱度更超越虞書欣、丁禹兮主演的「永夜星河」，播放量飆破2億。不過，相對趙露思的甜美嬌俏，男主角劉宇寧的顏值遭到網友吐槽，「被他醜到出戲」、「醜男還是別碰古偶」。

歌手出身的劉宇寧是以樂團「摩登兄弟」出道，他曾和趙露思在「長歌行」中擔綱男女配，人氣暴漲，因此促成這次的二搭。當時，劉宇寧還沒有因為顏值遭到吐槽，直到去年，他和劉詩詩合演「一念關山」，得到「古裝醜男」封號。

這次，劉宇寧在「珠簾玉幕」中西域商人的扮相，依舊難逃被網友罵醜的命運，這次地的砲火似乎更為猛烈，甚至有人直言他的顏值根本不適合演古裝劇。連他自己都說，「我有時候想轉發趙露思的微博，因為我也是她的好友，但又怕被罵，想了想還是算了」，表達出畏懼和無奈。

對此，不少網友大讚，「這哥淨說大實話，挺讓人有好感的」，還有粉絲怪起劇組的妝造，「為什麼不給劉宇寧一個好的妝造？他本來顏值就不低，只是需要合適的造型來襯托」。

不過，也有網友說，「如果只是顏值問題還好說，只要有整形式的演技就能補救」，期許他的演技更上一層樓。

近日，劇方公布劉宇寧、趙露思的「手指吻」20秒預告，甜到不行互動讓不少網友大讚，「這兩人的CP感還是這麼絕，不愧是當年的皓嫣CP」、「你們也太會演了吧，趕快播啊」。

趙露思在「珠簾玉幕」中的造型多變。(取材自微博)
趙露思在「珠簾玉幕」中的造型多變。(取材自微博)

趙露思 劉詩詩 微博

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