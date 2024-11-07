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劉真過世4年…辛龍再爆失聯 胡瓜不捨發聲

記者林士傑／即時報導
胡瓜(後排右三)邀來歐漢聲(前)、賴慧如(後排右起)、金佩姍、阿吉仔、康康、曾心梅、林俊逸獻唱。記者王聰賢／攝影
胡瓜(後排右三)邀來歐漢聲(前)、賴慧如(後排右起)、金佩姍、阿吉仔、康康、曾心梅、林俊逸獻唱。記者王聰賢／攝影

胡瓜（瓜哥）這些年來跟辛龍持續保持聯絡，7日率金佩姍、阿吉仔、林俊逸、康康、歐漢聲、賴慧如出席「鑽石舞台之夜演唱會」記者會，先前他提到辛龍應有機會站上舞台，但重返電視節目會有點害怕，今驚爆辛龍失聯，完全不接他的電話。

胡瓜提到早早就規劃好陣容，「我第一個打給曾心梅，她立刻答應，還有歐弟、賴慧如更不用說」，康康卻自嘲「不是因為辛龍不來，我是來取代辛龍的」，胡瓜聞言表示有致電辛龍，但電話都沒人接，「他可能知道我要找他幹嘛，時間靠近過年，所以沒接電話」，接下來會努力邀約，有望成為這次的神秘嘉賓？瓜哥表示機率不大，因為這次卡司已經確定，但未來仍有機會。

至於邀約有沒有被打槍？胡瓜表示演唱會不單單只做這次，會找人錄影做成範本，可以把整場演出影片給李宗盛、張清芳、張菲、羅大佑看，預告已經談好很多大牌藝人，打算安排放在之後的演唱會。

而辛龍因愛妻劉真心臟開刀逝世，2020年淡出演藝圈至今，狀況令人心疼，金佩姍去年透露辛龍已帶著女兒搬離傷心地，目前專心學佛；葉歡這陣子跟辛龍聊音樂相談甚歡，但沒相約碰面，表示聽他講電話就可以知道他的心情，「他滿不錯的，很平穩」。

辛龍至今仍難以走出喪妻之痛。圖／本報資料照片
辛龍至今仍難以走出喪妻之痛。圖／本報資料照片

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