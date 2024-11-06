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用臉拯救衣服…趙露思、虞書欣紅毯造型對決 這回兩人都輸了

娛樂新聞組／即時報導
趙露思花苞短裙現身，顯得視覺效果膨脹。(取材自微博)
趙露思花苞短裙現身，顯得視覺效果膨脹。(取材自微博)

新一代陸劇女神趙露思新劇「珠簾玉幕」熱播中，同檔期熱播劇的還有虞書欣主演的「永夜星河」，兩大「95花」除作品正面對決，日前兩人現身「微博視界大會」，較勁意味明顯，不過兩大女神紅毯穿搭與造型都皆被網友吐槽大翻車。至於一身粉色深V大衣亮相，還在紅毯上不小心「露點」的向佐，更被網友酸爆「賠我一雙眼」。

瘦身有成的趙露思穿了一套花苞短裙現身，雖然身高161公分僅39公斤，但粉色花苞短裙顯得視覺效果膨脹，看上去卻像五五身比例的金剛芭比；網友吐槽：「用臉拯救衣服」、「臉很美裙子很醜，像金剛芭比」。

至於虞書欣則是一身淺紫魚尾禮服，平口設計露出精緻鎖骨，不過多層次魚鱗設計裙襬及地，即使170公分高再加上厚底鞋，整體造型仍厚重老氣。這套禮服網友評價有點一言難盡，似乎不太凸顯虞書欣的身材，反而顯得有點壯，「不適合她，顯得好臃腫」、「但臉很美」。

虞書欣一身淺紫魚尾禮服，被指顯得有點壯。(取材自微博)
虞書欣一身淺紫魚尾禮服，被指顯得有點壯。(取材自微博)

許多網友則毒舌總結雙姝這次服裝造型，認為兩人選擇的服裝都沒有發揮個人優點：「臉都很美，裙子可以丟掉了！」而同場比美的「小巷人家」關曉彤，她身穿鎏金高定禮服，成熟大氣，被指剛好展現關曉彤的大長腿。

至於宛如「浴袍」上身的向佐，紅毯上「浴袍」自肩膀滑落，胸前小紅豆直接見客，網友看到向佐露點影片直呼「我的眼」，「有沒人可以管管他」；而向佐發文則稱「臨時跟我媽借了件衣服，蘇一下，露背不只是女性的權利吧」，隨文還曝光露胸又露背，大展「浴袍」的影片，自信十足。

向佐出席「微博視界大會」穿搭成話題。(取材自微博)
向佐出席「微博視界大會」穿搭成話題。(取材自微博)

趙露思 芭比 微博

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