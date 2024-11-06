東京國際影展閉幕 日本電影「敵」成最大贏家

第37屆東京國際影展6日閉幕，由吉田大八（右4）執導、長塚京三（右3）主演的電影「敵」榮獲影展最高榮譽「東京都知事賞」，此片還同獲最佳導演獎和最佳男演員獎，成為三冠王。梁朝偉（左3）為評審團主席。中央社

第37屆東京國際影展閉幕式今天在日比谷舉行，由吉田大八執導、長塚京三主演的電影「敵」榮獲影展最高榮譽「東京都知事賞」，此片還同時獲得最佳導演獎和最佳男演員獎，成為三冠王，為本屆影展最大贏家。

影展主席安藤裕康表示，這是繼2005年根岸吉太郎的「向雪許願」（雪に願うこと）之後，時隔19年再度由日本 作品獲得大賞。

今年的主競賽單元共有來自110個國家和地區的2023部影片參賽，並在閉幕式決定各個獎項的歸屬。以「花樣年華」榮獲坎城影帝的梁朝偉 為評審團主席，成員包括香港導演杜琪峯、日本女演員橋本愛、柏林影展金熊獎得主匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildiko Enyedi）及法國女演員齊雅拉·馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）。

榮獲最佳男演員的長塚京三發表感言時表示，「『敵』是一個描述被敵人環伺、孤立無援的故事。但是，能站在這裡讓我覺得，也有不少同伴支持著我，這讓我心中充滿力量。」

79歲的長塚也說，「我正感覺差不多是時候該引退了，雖然我的妻子可能會感到有些失望，但我現在又有了在這個世界繼續努力的想法。感謝東京國際影展，感謝觀看這部片的所有觀眾。」

接續長塚之後，導演吉田大八拿下了最佳導演獎。他表示，「要感謝從這部小電影的誕生到啟程，一路以來給予支持的工作人員和演員們，雖然我對自己是否是一位好導演沒有自信，但我相信是多虧了你們，才能製作出這部出色的電影。」

「敵」改編自筒井康隆的同名小說，描述長塚飾演的退休 大學教授渡邊儀助，妻子已經去世，獨自生活的他對生活中的每個細節都一絲不苟，仔細計算著存款餘額和生活費，估算還能供自己活多少年。在極為自律的生活中，他有時也會小酌，但這樣平靜的晚年生活，突然有一天被電腦畫面上出現的訊息「敵人即將來臨」打亂。

最佳女主角由電影「交通」（Traffic，暫譯）的法裔羅馬尼亞女演員安娜瑪麗亞沃特魯梅（Anamaria Vartolomei）奪得。她透過影片發表得獎感言時，特別表達對梁朝偉的崇拜。

她說，她在這部電影裡飾演一個話不多的角色，時常要用眼神傳達情緒，而梁朝偉正是以有巨大表現力的「眼神」聞名，她真的很希望親自到場與本人見面。

閉幕式最後，評審團主席梁朝偉宣布最高榮譽「東京都知事賞」由「敵」拿下，吉田與長塚再次登台，獲頒金麒麟獎盃。吉田有感而發說，「東京真的是一個很棒的地方。今後也請大家多多支持電影產業。」

中國電影在本屆東京影展獲得2個獎項，包括楊荔鈉執導，易烊千璽主演的「小小的我」獲頒觀眾獎，由董子健執導、劉昊然主演的「我的朋友安德烈」獲頒最優秀藝術貢獻獎。