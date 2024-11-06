徐若瑄罹癌 楊貴媚震驚…提1建議

喜翔(左)、楊貴媚主演「春行」入圍金馬獎2項大獎。圖／今日影像藝術有限公司提供

楊貴媚、喜翔主演「春行」昨日舉辦媒體聯訪，4人皆有入圍 金馬獎，但對於得獎與否，還不敢抱持希望，喜翔雖以該片問鼎影帝，但笑說自己沒評審緣，不太可能獲獎，但對2位導演王品文、彭紫惠讚譽有加，「一定是她們得獎」。

喜翔與楊貴媚2度飾演夫妻，被問到接連合作「有生之年」、「春行」都好評連連，是否計畫第3部，喜翔立刻開玩笑說「我想演啊，但是貴媚應該不願意吧」，楊貴媚則回應「我們演員是很被動的，還是要看有沒有人要再度選我們吧」。喜翔在片中飾演一名跛腳中年男子，腳踝必須呈現不規則彎曲，回想當時，他無奈表示有一天拍戲甚至在七堵來來回回走了19遍，從下午1點多走到6點多，甚至拍到骨裂，「我是覺得腳越來越痛，沒想到已經骨裂了」。

楊貴媚則有一場戲要被鹽巴埋進冰櫃中，她說因為怕鹽巴跑進耳朵，美術組還特別幫她塞棉花，但因為身上壓著30公斤的鹽巴，又要因為合乎劇情設定而屏住呼吸，「我被壓到差點喘不過氣，真的很重」。