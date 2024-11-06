徐若瑄罹癌 楊貴媚震驚…提1建議
楊貴媚、喜翔主演「春行」昨日舉辦媒體聯訪，4人皆有入圍金馬獎，但對於得獎與否，還不敢抱持希望，喜翔雖以該片問鼎影帝，但笑說自己沒評審緣，不太可能獲獎，但對2位導演王品文、彭紫惠讚譽有加，「一定是她們得獎」。
喜翔與楊貴媚2度飾演夫妻，被問到接連合作「有生之年」、「春行」都好評連連，是否計畫第3部，喜翔立刻開玩笑說「我想演啊，但是貴媚應該不願意吧」，楊貴媚則回應「我們演員是很被動的，還是要看有沒有人要再度選我們吧」。喜翔在片中飾演一名跛腳中年男子，腳踝必須呈現不規則彎曲，回想當時，他無奈表示有一天拍戲甚至在七堵來來回回走了19遍，從下午1點多走到6點多，甚至拍到骨裂，「我是覺得腳越來越痛，沒想到已經骨裂了」。
楊貴媚則有一場戲要被鹽巴埋進冰櫃中，她說因為怕鹽巴跑進耳朵，美術組還特別幫她塞棉花，但因為身上壓著30公斤的鹽巴，又要因為合乎劇情設定而屏住呼吸，「我被壓到差點喘不過氣，真的很重」。
此外，楊貴媚被問及是否得知朋友徐若瑄罹癌一事，她當場表態非常震驚，「我完全不知道這件事，但是零期的話，趕快處理就還好，早發現早治療，甲狀腺生病就少講一點話吧」。近期有不少喜愛「愛情萬歲」的網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動，今年準備續辦，楊貴媚也在臉書承諾會親自出席，她也笑稱感謝大家一直喜歡這部30年前的電影，「我會帶著蔡明亮、許肇任兩位導演陪大家一起哭過跨年夜」。電影將於11月21日上映。
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