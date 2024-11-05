蔡明亮獲AMU頒獎為台灣第一人 布拉格開電影大師課

蔡明亮（中）獲FAMU邀請赴布拉格辦理為期一週的大師課。4日晚間播放其經典作品「天邊一朵雲」，會後座談由捷克影評人Viktor Palák（左1）主持。中央社

蔡明亮獲布拉格表演藝術學院（AMU）頒發AMU Golden Award，成為第一位獲此殊榮的台灣導演。頒獎後放映經典長片「天邊一朵雲」，為長達一週的大師課揭開序幕。

據駐捷克代表處新聞稿，導演蔡明亮4日於捷克布拉格國家電影檔案館（National Film Archive）獲布拉格表演藝術學院（AMU）頒發AMU Golden Award，此獎項由電影電視學院（FAMU）院長塞內克（David Čeněk）親自頒發，表彰蔡明亮對電影藝術的貢獻，成為第一位獲此殊榮的台灣導演。

AMU Golden Award獎項為布拉格表演藝術學院為感謝獲獎人對所處產業的貢獻，頒發給有國際成就，並為AMU學院教育帶來影響者。去年由法國著名攝影師高達（Agnès Godard）獲獎。

蔡明亮致詞時表示，捷克和台灣很像，有很深厚的文化底蘊，電影藝術也行之有年；他指出，自己和布拉格的緣分很深，對於能受邀來捷克知名的電影學院與學生交流，感到很高興也十分期待。

在文化部及駐捷克代表處的支持下，電影電視學院特別放映蔡明亮多部經典作品，包括短片「無色」、「行者」、「無無眠」及長片「不散」、「天邊一朵雲」、「日子」及「何處」，並在映後安排座談和專題講座。

此外，蔡明亮還將進行一對一指導，與學院學生深入交流，分享他電影創作的哲學與藝術表現手法，提供學生創作建議。

電影電視學院對外關係與發展部主任、捷克知名影評人施馬克（Vít Schmarc）表示，電影作為藝術形式，能夠影響觀眾對空間和時間的感知、賦予思緒節奏、使人敏銳感受平凡日常的細節。慢電影如同冥想，在蔡明亮的作品中呈現尤為深刻：每一步、每一秒，甚至細微到難以察覺的動作都有重要性。

駐捷克代表柯良叡4日晚間受邀出席頒獎典禮。柯良叡指出，蔡明亮作為台灣新電影的代表人物，不僅參加中歐地區重要影展，還與捷克知名電影學院交流，有助於台灣與捷克影視教育的相互學習和合作，為兩地文化藝術連結增添新的可能。