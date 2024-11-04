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央視首播劇以習近平父親為主角 靳東倪妮擔綱 未演先轟動

記者賴錦宏／即時報導
大陸央視歷史劇《西北歲月》，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，扮演中共國家主席習近平之父習仲勳。（圖／取自央視）
大陸央視歷史劇《西北歲月》，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，扮演中共國家主席習近平之父習仲勳。（圖／取自央視）

中共革命歷史劇《西北歲月》5日正式在中央電視台播出，這是革命元老、中國國家主席習近平父親習仲勛首次作為主人公的電視劇，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，女星倪妮扮演習近平母親齊心，未上映先轟動。

據港媒星島日報報導，「忠誠無悔，不負重任，信仰覺醒，意志如磐！」靳東昨天在官方微博發佈消息，《西北歲月》定檔11月5日CCTV-1、騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝。電視劇去年已經開拍，由曾經導演《跨過鴨綠江》的董亞春執導，龍平平、夏蒙編劇，靳東扮演習仲勛，吳磊扮演少年習仲勛，于和偉扮演劉志丹。

《西北歲月》劇情簡介大致如下：進步學生習仲勛不畏白色恐怖，投身革命洪流，領導「兩當兵變」，與劉志丹、謝子長等共同開闢陝甘革命根據地。抗日戰爭期間，帶領陝甘寧人民發展建設根據地，保衛邊區南北大門，毛澤東讚其「始終把黨的利益放在第一位」。國共內戰，協同彭德懷指揮延安保衛戰，三戰三捷。中共建政後，他積極推動民族團結和經濟發展，不斷改變西北貧苦、落後面貌。

根據預告片，由青年演員吳磊扮演少年習仲勛，靳東扮演成年習仲勛。48歲的靳東是中國國家一級演員，身材高大，英俊瀟灑，在現實生活也是「老幹部」，擔任全國政協委員、中國文聯委員、中國煤礦文工團團長、中國民主同盟中央常委、民盟北京市副主委等職。

「什麼是黨性呢？實事求是就是最大的黨性。」預告片中，靳東扮演的習仲勛在演講斬釘截鐵地說，獲得歡呼。預告片還有中共領導人毛澤東為習仲勛題詞「黨的利益在第一位」。

當紅女星倪妮扮演齊心。這位投奔延安革命的北京女學生，1944年與習仲勛結婚，但長時間分多聚少。預告片中倪妮與靳東相擁，不捨地說，「不知道下回見面是什麼時候了」。靳東說：「只要戰爭不結束，五年，哪怕是十年不見也都正常」。

中共 習近平 微博

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