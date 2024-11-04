專訪／馮淬帆稱在香港拍的都是鬧劇 喊：我是中華民國人

馮淬帆笑談自己的身分認同，大喊我是「中華民國人」。(記者吳致碩／攝影)

79歲資深演員馮淬帆，過去以喜劇大受歡迎，他接受本報系專訪，坦言早年在香港 拍的不是喜劇是鬧劇，根本是人生黑歷史，現在就算再多錢要他演「鬧劇」也拒絕。他在台灣定居40年，卻被誤會是香港人，他說：「我不是大陸人、不是香港人更不是台灣人，我是中華民國 人。」

馮淬帆演出的恐怖片「鬼們之蝴蝶大廈」最近在台上映，他出生廣東、在香港長大，現在在台灣定居超過40年，但大多影迷都誤以為他是香港人，甚至定居北京是中國大陸人。他一聽就大笑：「說我是大陸人我要跳樓！」對於吳慷仁 到中國發展，他認為這是工作的決定，但發文祝福中共生日快樂，他直言：「他就是敵人！」

他對自己的身分認同很堅持，他說：「你為什麼叫我香港人？我在香港住30幾年，但是我在台灣住40年，你為什麼不叫我台灣人？我在北京住10年，怎麼不叫我北京人？我也不是不認同台灣，但我認為我就是中華民國人。」馮淬帆在中國拍戲也導戲，他大方坦言自己是反共，也因為立場曾和相處極佳的鄰居一言不合，從此就不再熟絡。

他解釋，「早年在大陸拍戲一去就是好久，總是要有一個據點然後移動，我當然需要租房子，提著一個皮箱坐火車趕戲，最長坐了3天，從江蘇一路到長春，我在大陸當然要有一個居住地，但只要有空我就回台灣，後來回到台灣後自然就退租。」

馮淬帆是住在淡水沙崙10幾年，他說：「我喜歡遠離城市，以前住在香港也是選偏遠地區居住。」他回憶：「我剛剛搬到林口的時候，去市場買菜，不少人問我怎麼會搬到林口，林口很濕冷，我就說以前住淡水，對方就會立刻說『那沒事了』。」