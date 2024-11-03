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演唱會失聲… 容祖兒上台鞠躬道歉 觀眾不買帳喊「退票」

娛樂新聞組／即時報導
容祖兒近日身體狀況不佳，失聲唱不了演唱會。（取材自微博）
容祖兒近日身體狀況不佳，失聲唱不了演唱會。（取材自微博）

香港女星容祖兒近日赴湖南懷化、廣東江門演出，卻因為發燒導致失聲，無法演唱。在江門那場中，容祖兒親自上台向觀眾致歉，不過，許多觀眾不買帳，在現場不停大喊「退票」，場面一度很尷尬。

在懷化的那一場音樂會上，容祖兒用沙啞聲音道歉，「很抱歉，最近的天氣讓我不小心發燒了，在這裡我要感謝主辦方的體諒，也非常感謝台下的所有觀眾朋友，今不能為你們演唱，但是我期待下一次能再次演出，希望你們會等我」。

據悉，懷化的演唱會除了有容祖兒，還有王力宏及王錚亮等三名大陸歌手，但現場觀眾並沒有太大的情緒反應。

不過，到了「星耀灣區演唱會江門站」演出時，容祖兒一樣用著沙啞聲音上台向觀眾鞠躬道歉，沒想到觀眾不接受，在現場不停大喊「退票」，在社群平台上，也有不少網友氣憤呼應退票。

有不少觀眾表示，「為了容祖兒買票入場，沒想到竟然看不到她表演」、「沒唱為什麼不退票」、「生病了就好好休息，別人的錢也不是大風吹來的」，還有人痛批主辦方沒有事先通知，敷衍了事。

據悉，「星耀灣區演唱會江門站」是「拼盤演唱會」，其他歌手包括楊宗緯、吉克隽逸意、王赫野等。但其實容祖兒最近的工作排得密密麻麻，早前才剛錄影「聲生不息港樂季2」，就立即從長沙趕到懷化參加商演，據指當時她已經失聲，需要打開聲針。

灣區 王力宏 香港

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