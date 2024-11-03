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熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

娛樂新聞組／即時報導
黃景瑜在「雪迷宮」中不乏槍戰與打鬥戲。(取材自微博)
黃景瑜在「雪迷宮」中不乏槍戰與打鬥戲。(取材自微博)

大陸電視劇這段時間迎來一波新劇熱潮，讓許多觀眾熬夜追劇也追不完。近日，微博公開近期熱播口碑排行榜，吳謹言、劉學義主演的「春花焰」意外只拿到第十名，大導演張藝謀監製的第一部網劇「雪迷宮」意外奪冠，拿下8.8高分。

以「延禧攻略」暴紅的吳謹言，今年6月憑藉「墨雨雲間」創下高收視、高口碑，「復仇女王」賽道大開。本以為挾著這股熱度，吳謹言可以在「春花焰」中再創高峰，沒想到主打瘋批狗血的劇情，被認為張力不足，加上復仇劇情太老套，最終在榜上敬陪末座，只拿到第10名。

「春花焰」在豆瓣評分也只拿到5.7，較「墨雨雲間」的6.6低了不少。

而這兩年人氣竄升的男星張晚意，前不久才以「柳舟記」中足智多謀的王爺圈了一波粉，這次又在「錦繡安寧」中以「偽骨科兄妹情」(指沒有血緣關係的兄妹相愛)讓全網嗑翻。這部劇原本因為女主角任敏的顏值問題，被網友唱衰，沒想到靠著豐富劇情以及兩人生動演技翻盤，讓被視作低配版本「知否」的「錦繡安寧」，拿下微博8.2高分。

冠軍由黃景瑜、章宇、王子奇主演的「雪迷宮」拿下，據悉，該劇是大導演張藝謀監製的第一部網劇，雖為緝毒劇但並不沉悶，而且節奏明快，還有不少高燃槍戰與打鬥戲。值得一提的是，不少粉絲很喜歡劇中兩大硬漢黃景瑜、王子奇的兄弟情，更大讚兩人帥到不行。「雪迷宮」微博評分為8.8。

吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

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