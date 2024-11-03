小松菜奈首搭松田龍平 兩人皆失憶串起前世今生

「來生再見未名的我們」由松田龍平(前)和小松菜奈主演。圖／希望影視提供

由小松菜奈與松田龍平首次合作主演的電影「來生再見未名的我們」取材自一段真實歷史，在一個介於生死兩界的幻想世界，共同編織出徬徨的靈魂故事。

本作也是小松菜奈和松田龍平首部合作主演的電影，故事講述一位謎樣的女人，她在廢棄金礦坑中醒來，沒有過去、記憶全失，清潔婦好心將她收留，讓她以「綠」為名字開啟新生，當遇見同樣失去記憶的男子「藍」，他們感到熟悉般的相互靠近，隱隱串起前世今生的記憶。

片中的音樂更是找來日本 知名搖滾樂團RADWIMPS的主唱野田洋次郎創作，他的音樂風格不拘於傳統的類別框架，以哲學性思維和情感豐富的歌詞描繪戀愛到生死觀等各種主題，深受正逢青春期的青年世代所喜愛。

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野田洋次郎曾負責多部新海誠動畫電影「你的名字」、「天氣之子」及「鈴芽之旅」的音樂創作，並獲得日本電影金像獎最佳音樂獎，在《來生再見未名的我們》當中成功塑造出如幻似真的意境，再為本作增添了無盡的餘韻。

除此之外，電影貫徹導演富名哲也獨特的風格，針對女主角綠的台詞設計更是別具巧思，富名導演表示：「我在看小松小姐過去的作品時，感受到了她的魅力在於她獨有的個人風格和現代感。然而在這部作品上，我反而想要抑制她身上那種自然感和現實感。因此，我刻意讓綠這個角色使用更為正式的語句，給予角色一種束縛的感覺。」

「來生再見未名的我們」電影取材自佐渡島金山遺址，從此地沉睡的「無宿人」之墓獲得靈感，小松菜奈也分享了這部電影有趣的地方在於，它並不會讓觀眾全部都明白，而是每個人都可以有不同的詮釋與見解：「這部作品是交由觀眾去解讀的，它不是靠言語來表達，而是通過表情、舞蹈、肢體來傳達情感。電影並沒有多加解釋，而是靜靜地展現故事，像是風的聲音、鳥鳴聲等，佐渡島也很自然地被融入進去。有時候我會有一種想閉上眼睛的衝動，雖然在看電影，但卻不想錯過那些聲音，就像自己也在那個場景當中，甚至靈魂也隨之前往。」