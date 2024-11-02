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獨／「超人」29年前墜馬全身癱瘓 羅賓威廉斯暖舉曝光

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
克里斯多夫李維的兒子威爾(中)與紀錄片導演彼得埃特吉(左)、伊恩博霍特共同合影。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫李維的兒子威爾(中)與紀錄片導演彼得埃特吉(左)、伊恩博霍特共同合影。圖／華納兄弟提供

「超人」克里斯多夫李維今年離世滿20年，華納兄弟影業推出紀錄片「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」，而他的3個小孩馬修、雅莉珊卓與威爾日前接受本報專訪，雅莉姍卓坦言難忘的是父親出席奧斯卡頒獎典禮，並在民主黨全國大會上發表激勵人心的言論，「對我們來說，他真的是超人，不只是因為他飾演的角色，而是他勇敢、樂觀的驚人意志力」。

紀錄片赫然出現已故喜劇天王羅賓威廉斯的身影，馬修表示父親與羅賓從大學起就是好友，但他們的戲路完全不同，「我爸爸始終保持樂觀，絕對有受到羅賓叔叔的影響，爸爸遭遇意外之後只能躺在床上，每天來陪伴他的是羅賓叔叔，第一個逗笑他的也是羅賓叔叔」，而在克里斯多夫離世之後，羅賓也依舊與他們這些小孩保持聯繫，「我們真的很感謝羅賓叔叔」。

導演彼得埃特吉、伊恩博霍特同樣也接受訪問，以往曾拍過眾多大受好評紀錄片的他們，也坦言從小就奉克里斯多夫李維為偶像，「我們從小都覺得披上披風就能夠飛，眼睛可以發出鐳射光，總有一天也可以力大無窮去幫助身邊的人」，而當他們深入了解克里斯多夫的故事，更被這位傳奇演員的一舉一動給深深感動，「克里斯多夫真的是影史上最偉大的『超人』演員」。紀錄片現正熱映中。

克里斯多夫李維(中後)與家人的感情深厚。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫李維(中後)與家人的感情深厚。圖／華納兄弟提供
「超人」克里斯多夫李維從原本的超級巨星，墜馬意外後全身癱瘓，勇敢激勵的人生態度令...
「超人」克里斯多夫李維從原本的超級巨星，墜馬意外後全身癱瘓，勇敢激勵的人生態度令人佩服。圖／華納兄弟提供
羅賓威廉斯是當年唯一能讓克里斯多夫李維在重傷後開懷大笑的演員好友。(美聯社)
羅賓威廉斯是當年唯一能讓克里斯多夫李維在重傷後開懷大笑的演員好友。(美聯社)
克里斯多夫李維多次被譽為史上最偉大的「超人」。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫李維多次被譽為史上最偉大的「超人」。圖／華納兄弟提供

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