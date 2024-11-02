獨／「超人」29年前墜馬全身癱瘓 羅賓威廉斯暖舉曝光
「超人」克里斯多夫李維今年離世滿20年，華納兄弟影業推出紀錄片「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」，而他的3個小孩馬修、雅莉珊卓與威爾日前接受本報專訪，雅莉姍卓坦言難忘的是父親出席奧斯卡頒獎典禮，並在民主黨全國大會上發表激勵人心的言論，「對我們來說，他真的是超人，不只是因為他飾演的角色，而是他勇敢、樂觀的驚人意志力」。
紀錄片赫然出現已故喜劇天王羅賓威廉斯的身影，馬修表示父親與羅賓從大學起就是好友，但他們的戲路完全不同，「我爸爸始終保持樂觀，絕對有受到羅賓叔叔的影響，爸爸遭遇意外之後只能躺在床上，每天來陪伴他的是羅賓叔叔，第一個逗笑他的也是羅賓叔叔」，而在克里斯多夫離世之後，羅賓也依舊與他們這些小孩保持聯繫，「我們真的很感謝羅賓叔叔」。
導演彼得埃特吉、伊恩博霍特同樣也接受訪問，以往曾拍過眾多大受好評紀錄片的他們，也坦言從小就奉克里斯多夫李維為偶像，「我們從小都覺得披上披風就能夠飛，眼睛可以發出鐳射光，總有一天也可以力大無窮去幫助身邊的人」，而當他們深入了解克里斯多夫的故事，更被這位傳奇演員的一舉一動給深深感動，「克里斯多夫真的是影史上最偉大的『超人』演員」。紀錄片現正熱映中。
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