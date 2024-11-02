獨／「超人」29年前墜馬全身癱瘓 羅賓威廉斯暖舉曝光

克里斯多夫李維的兒子威爾(中)與紀錄片導演彼得埃特吉(左)、伊恩博霍特共同合影。圖／華納兄弟提供

「超人」克里斯多夫李維今年離世滿20年，華納兄弟影業推出紀錄片「超/人：克里斯多夫李維傳奇故事」，而他的3個小孩馬修、雅莉珊卓與威爾日前接受本報專訪，雅莉姍卓坦言難忘的是父親出席奧斯卡 頒獎典禮，並在民主黨 全國大會上發表激勵人心的言論，「對我們來說，他真的是超人，不只是因為他飾演的角色，而是他勇敢、樂觀的驚人意志力」。

紀錄片赫然出現已故喜劇天王羅賓威廉斯的身影，馬修表示父親與羅賓從大學起就是好友，但他們的戲路完全不同，「我爸爸始終保持樂觀，絕對有受到羅賓叔叔的影響，爸爸遭遇意外之後只能躺在床上，每天來陪伴他的是羅賓叔叔，第一個逗笑他的也是羅賓叔叔」，而在克里斯多夫離世之後，羅賓也依舊與他們這些小孩保持聯繫，「我們真的很感謝羅賓叔叔」。