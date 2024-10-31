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趙露思果然霸氣…新劇發布會喊送粉絲「這個大禮」 全場驚呆

娛樂新聞組／即時報導
趙露思穿了一身黑色緊身裙裝，展現好身材。(取材自微博)
趙露思穿了一身黑色緊身裙裝，展現好身材。(取材自微博)

大陸當紅「95花」趙露思古裝劇「珠簾玉幕」11月1日開播，和虞書欣新劇「永夜星河」撞檔，兩人對決引人關注。近日，「珠簾玉幕」舉辦發布會，趙露思被問到要送什麼禮物給粉絲時，豪氣表示，要送上自己代言的高奢品牌寶格麗，讓網友直呼霸氣，一度登上熱搜。

「珠簾玉幕」是趙露思與男主角劉宇寧的二度合作，她在劇中飾演命運多舛的採珠奴「端午」，但她一步步復仇改變命運，成為成功商人。預告中，端午為了幫助同伴反抗採珠管事，差點遭到惡霸強暴，大尺度畫面、台詞，讓不少網友表示，「趙露思這次的角色突破很大」。

發布會當天，趙露思穿了一身黑色緊身裙裝，展現曼妙身材。她在現場和劉宇寧互動不斷，不只一起跳舞，還玩起遊戲。有網友表示，這對CP默契十足，尤其兩人對視時，更是甜到不行。

直播環節時，趙露思化身「帶貨主播」，劉宇寧配合大喊，「老闆，真的要賠錢了」，趙露思則喊話，多的都她貼，兩人互動讓網友笑翻。另外，被問到要抽什麼禮物給粉絲時，趙露思原本想配合劇情送上珍珠飾品，但工作人員說來不及準備。

此時，劉宇寧表示，那乾脆送趙露思代言的商品，沒想到趙露思直接說送三套寶格麗的珠寶，並說「要送就送大的」，大手筆驚呆全場，網友紛紛表示，「我是趙露思粉絲，先抽我啊」、「送這個還蠻有誠意的」、「現在當趙露思粉絲還來得及嗎」、「姐今天真的殺瘋了」，還有人大讚，「趙露思的真誠永遠不用懷疑」。

趙露思在劇中飾演採珠奴「端午」。(取材自微博)
趙露思在劇中飾演採珠奴「端午」。(取材自微博)

趙露思 端午

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