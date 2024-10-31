「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
香港知名導演王家衞首次跨足電視圈，監製兼執導電視劇「繁花」，在今年年初播出後，收穫高收視、高口碑，更掀起一股「繁花熱」，堪稱今年最受矚目電視劇。近日，網上盛傳王家衛將開拍新劇，並指主題是近年流行的「大女主」類型。消息一出，網友紛紛討論起女主角人選，而楊冪卻意外遭遇尷尬，被網友開酸。
據了解，王家衞與影視平台共簽約拍攝三部劇集，而在「繁花」之後籌備的新劇，講述的是秦皇島地區女主角創業成長的故事，女主角的條件包括：80後到90後，名氣比較大，長得漂亮。此消息尚未獲得官方證實，但已掀起網友熱烈討論女主角人選。
相比將劇情設定於上海的「繁花」，王家衞新作或不再侷限由祖籍上海的女演員主演，網友看好三金大滿貫影后宋佳、人氣85花楊冪、氣勢正旺的趙麗穎、知女神蔣欣及倪妮，有望得到大導演青睞。意外的是，「繁花」三花唐嫣、辛芷蕾、馬伊琍沒有上榜。
而曾和王家衛合作過電影「一代宗師」的國際影后章子怡，也被不少網友提到適合這個角色。另外，人氣小花楊紫、迪麗熱巴也傳出在競爭這個角色。
然而，在網友的「提名熱潮」中，楊冪卻遭遇尷尬的一幕，不少網友指出對她的演技擔憂，甚至有人直言她不像是演員更像是資本。
據悉，楊冪今年接連三部作品仆街，包括「哈爾濱一九四四」、「沒有一頓火鍋解決不了的事」以及「狐妖小紅娘月紅篇」，一度引起熱議。
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