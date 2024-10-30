她的財富能把控？黃聖依被富商老公嫌「錢賺不夠」…

黃聖依(右)和楊子上婚變綜藝，引發關注。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目「再見愛人4」中坦承婚姻出現問題，近期播出的節目中，楊子直接質疑黃聖依管理財富的能力，有網友認為是嫌棄她賺不到錢，不少粉絲感到心疼，直呼黃聖依不該遭受這樣的嫌棄。

綜合媒體報導，節目中多對夫妻一起聊天，楊子好像在說教，在過程中他質疑黃聖依管理財富的能力；楊子說：「她並沒有出現在各個銀屏螢幕，各個紅毯之上，作為演員來講，她的財富能把控嗎？任何人誰敢說我目前這種生活的狀態或這種收入的值和額度，你能夠維續多少年，誰敢說，沒有任何一個人敢說，你明白我意思沒有。（但她有能力賺啊）能持續多久，誰知道能持續多久。」

一席話讓網友覺得他想黃聖依能照顧家庭，又希望她能賺錢，這種想法讓許多網友覺得離譜，紛紛替黃聖依感到不值。

問答環節問到楊子最害怕失去甚麼，黃聖依笑言是：「錢」 ，但楊子表明不是：「其實一點兒都不對，我最怕失去眼睛，因為我畢生的愛好就是收藏，所以眼睛對我來講太重要了。」楊子的答案竟不是妻子或家庭，大批網友感到傻眼，紛紛對黃聖依表示同情。

日前兩人在「再見愛人4」時，黃聖依直言：「這是我想離婚的第3年。」楊子也承認：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上早已是一地雞毛」。

兩人也曾在2022年七夕發文被發現有藏頭詩，黃聖依每句第一個字加起來，就是「歲月如歌，各自安好。」而楊子同樣抓第一個字拼出「相見不如懷念。」不少人覺得當時已經出現婚變前兆。