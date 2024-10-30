我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

世界大賽G5／賈吉開賽轟出兩分砲 洋基領先道奇5：0

她的財富能把控？黃聖依被富商老公嫌「錢賺不夠」…

娛樂新聞組／即時報導
黃聖依(右)和楊子上婚變綜藝，引發關注。(取材自微博)
黃聖依(右)和楊子上婚變綜藝，引發關注。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目「再見愛人4」中坦承婚姻出現問題，近期播出的節目中，楊子直接質疑黃聖依管理財富的能力，有網友認為是嫌棄她賺不到錢，不少粉絲感到心疼，直呼黃聖依不該遭受這樣的嫌棄。

綜合媒體報導，節目中多對夫妻一起聊天，楊子好像在說教，在過程中他質疑黃聖依管理財富的能力；楊子說：「她並沒有出現在各個銀屏螢幕，各個紅毯之上，作為演員來講，她的財富能把控嗎？任何人誰敢說我目前這種生活的狀態或這種收入的值和額度，你能夠維續多少年，誰敢說，沒有任何一個人敢說，你明白我意思沒有。（但她有能力賺啊）能持續多久，誰知道能持續多久。」

一席話讓網友覺得他想黃聖依能照顧家庭，又希望她能賺錢，這種想法讓許多網友覺得離譜，紛紛替黃聖依感到不值。

問答環節問到楊子最害怕失去甚麼，黃聖依笑言是：「錢」 ，但楊子表明不是：「其實一點兒都不對，我最怕失去眼睛，因為我畢生的愛好就是收藏，所以眼睛對我來講太重要了。」楊子的答案竟不是妻子或家庭，大批網友感到傻眼，紛紛對黃聖依表示同情。

日前兩人在「再見愛人4」時，黃聖依直言：「這是我想離婚的第3年。」楊子也承認：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上早已是一地雞毛」。

兩人也曾在2022年七夕發文被發現有藏頭詩，黃聖依每句第一個字加起來，就是「歲月如歌，各自安好。」而楊子同樣抓第一個字拼出「相見不如懷念。」不少人覺得當時已經出現婚變前兆。

黃聖依因為出周星馳的電影被封為「星女郎」。（取材自微博）
黃聖依因為出周星馳的電影被封為「星女郎」。（取材自微博）

上一則

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

下一則

他們結婚了？劉大錘再爆料：兩對明星低調領證

延伸閱讀

黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本

黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本
才說想離婚3年了…黃聖依突喊「楊子可愛」 網酸：根本是劇本

才說想離婚3年了…黃聖依突喊「楊子可愛」 網酸：根本是劇本
黃聖依爆婚姻危機 網：老公送假名牌包 難怪要離

黃聖依爆婚姻危機 網：老公送假名牌包 難怪要離
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

熱門新聞

53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
趙麗穎演出「杉杉來了」刻意增重5公斤。(取材自微博)

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

2024-10-24 21:32
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
唐藝昕(左)、張若昀是著名的銀色夫妻。(取材自微博)

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

2024-10-23 21:57

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品