黛咪摩爾「懼裂」太強大 肉體恐懼搶影后：手指有戲

「懼裂」黛咪摩爾手指做特殊化妝。圖／CATCHPLAY提供

黛咪摩爾(Demi Moore)主演新片「懼裂」(The Substance)好評如潮，全球賣破12億元，今日稍早公布的美國「哥譚獨立電影獎」(Gotham Awards)不負眾望將角逐最佳主角演出獎(Outstanding Lead Performance )，哥譚獎向來有奧斯卡 風向球之稱，此一入圍 也讓她離奧斯卡影后更進一步；除了演技備受肯定，黛咪摩爾在片中挑戰高難度特殊化妝更是突破自我，留下令人衝擊且印象深刻的畫面，日前受訪時她曾透露，當時光特殊化妝就耗費6到9小時，過程中她挑戰了五個階段的特殊化妝，還打趣地取了獨特的綽號，分別是「安魂曲」、「手指」、「咕嚕」、「怪獸」和「小精靈」，她說：「最困難的是，一旦開始拍攝，有燈光搭配上動作，讓這些化妝品變得非常脆弱，很容易就會脫妝崩解，所以必須非常小心地保持它的狀態。」

「懼裂」大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼觀眾，片中飾演過氣女星伊莉莎白的黛咪摩爾，因過度打入「完美物質」導致本體肉身急速老化崩壞，甚至影響到由瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)飾演的分裂者蘇後期全面失控，因而畸變成「怪物伊莉莎蘇」(Monstro Elisasue)。瑪格麗特庫利同樣得耗時6小時以上化妝，從大暴牙到面目全非地成為怪物，成果也令影迷震驚無比，她回憶成為怪物的過程中相當幽閉，直呼：「真的很痛苦，不能大動作，又很重，但幸好我撐過去了！」有趣的是，當時她還以怪物型態和老公傑克安多夫(Jack Antonoff)視訊，甚至被老公截圖發在個人IG上，逗趣互動也令粉絲們會心一笑。