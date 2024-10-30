湯唯3度提名青龍獎影后 老公也入圍

金高銀(左起)、湯唯入圍影后，林知衍和男友李到晛也雙雙入圍。圖／摘自naver

南韓 第45屆青龍電影獎今天公布入圍 ，湯唯 憑藉「夢境Wonderland」三度提名影后，將和「破墓」金高銀、「左輪手槍」全度妍搶影后，李聖旻則以「找死凶宅」入圍影帝，對手則由李帝勳「絕地逃生」、「12.12：首爾之春」黃晸珉等入搶大獎，本次頒獎將於11月29日在韓國首爾汝矣島KBS大廳舉行。

這一次入圍名單很精彩，湯唯和導演老公金泰勇雙雙入圍，很有機會看到難得的夫妻同台畫面，「黑暗榮耀」林知衍和男友李到晛也分別入圍最佳女配角和最佳男新人，有望一起放閃。

第45屆青龍電影獎入圍名單

【最佳男主角】

李聖旻／「找死凶宅」

李帝勳／「絕地逃生」

黃晸珉／「12.12：首爾之春」

鄭雨盛／「12.12：首爾之春」

崔岷植／「破墓」

【最佳女主角】

湯唯／「夢境Wonderland」

高我星／「因為討厭韓國」

金高銀／「破墓」

羅美蘭／「金派特攻隊」

全度妍／「左輪手槍」

【最佳男配角】

丁海寅／「辣手警探2」

具教煥／「絕地逃生」

朴海俊／「12.12：首爾之春」

李熙俊／「找死凶宅」

柳海真／「破墓」

【最佳女配角】

孔升妍／「找死凶宅」

廉惠蘭／「金派特攻隊」

李尚熙／「路基完」

林知衍／「左輪手槍」

韓善伙／「變身機長」

【最佳男新人】

李到晛／「破墓」

李正夏／「勝利」

盧尚賢／「大都市的愛情法」

姜勝浩／「長孫」

朱鐘赫／「因為討厭韓國」

【最佳女新人】

俞利／「海豚」

朴柱炫／「兜風」

李周明／「變身機長」

李惠利／「FIGHTING！女孩們」

河允京／「對於女兒」

【最優秀作品獎】

「辣手警探2」

「12.12：首爾之春」

「破墓」

「找死凶宅」

「之前的我們」

【最佳導演獎 】

金成洙／「12.12：首爾之春」

金泰勇／「夢境Wonderland」

柳承完／「辣手警探2」

李忠必／「絕地逃生」

張在賢／「破墓」