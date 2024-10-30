我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

共和黨世家表態 小布希之女芭芭拉宣布支持賀錦麗

女神卡卡怎麼了？當街吐血、扭打 超詭異畫面曝光

記者梅衍儂／即時報導
女神卡卡推出新歌「DISEASE」。圖／環球音樂提供
女神卡卡推出新歌「DISEASE」。圖／環球音樂提供

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）近期動作頻頻，先是攜手流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）夢幻合作歌曲「Die With A Smile」，奪下8周告示牌全球單曲榜冠軍，今（30）日又推出回歸流行樂風的第7張專輯首波主打「DISEASE」MV，以浮誇暗黑詭譎造型演出面對心魔的過程，與萬聖節氛圍相呼應。

女神卡卡在社群上分享她經常思考自己與內在心魔的關係，她解釋：「『DISEASE』就是在講述面對恐懼、正視自己以及內心的黑暗，同時意識到我有時候並無法戰勝或逃避那些令我害怕的部分。」 MV呼應歌曲，卡卡一人分飾多重不同的自己，包含搭配長尖指甲和血紅雙眼，身穿全黑皮革的暗黑角色，以及翻白眼、留鼻血且披頭散髮，身穿白色連身裙裝的發狂角色等，劇情當中出現了被自己的雙腳鎖喉、被車子追捕、糾纏扭打和吐黑血等驚悚場面，呈現出內心的黑暗與掙扎。

她表示即便曾試著逃避黑暗面，但這依然是她的一部分，最後也學會處理它，她說：「我是我自己的交響樂團的指揮家，我是我在自己的藝術與生活戲劇中的每一個演員，無論問題多麼可怕，答案都在我內心深處。它們造就了我成為現在的我，是重要且無法擺脫的部分。我透過不斷前進來拯救自己，我是完整的、強大的自己，我準備好迎接挑戰了。萬聖節快樂！」

萬聖節 女神卡卡 火星

上一則

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運被攔 曾遇恐怖司機跳車逃命

延伸閱讀

ROSÉ被爆主動獻吻？對象曝光竟是火星人布魯諾

ROSÉ被爆主動獻吻？對象曝光竟是火星人布魯諾
「小丑2」首映 女神卡卡放閃大秀「愛的結晶」

「小丑2」首映 女神卡卡放閃大秀「愛的結晶」
「小丑2」首映大轟動 女神卡卡喜曝未婚夫「愛的結晶」

「小丑2」首映大轟動 女神卡卡喜曝未婚夫「愛的結晶」
AI生成虛假名人支持特定候選人 擾亂總統大選

AI生成虛假名人支持特定候選人 擾亂總統大選

熱門新聞

53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
趙麗穎演出「杉杉來了」刻意增重5公斤。(取材自微博)

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

2024-10-24 21:32
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
唐藝昕(左)、張若昀是著名的銀色夫妻。(取材自微博)

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

2024-10-23 21:57

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭