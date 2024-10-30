女神卡卡怎麼了？當街吐血、扭打 超詭異畫面曝光

女神卡卡推出新歌「DISEASE」。圖／環球音樂提供

流行天后女神卡卡 （Lady Gaga）近期動作頻頻，先是攜手流行天王火星 人布魯諾（Bruno Mars）夢幻合作歌曲「Die With A Smile」，奪下8周告示牌全球單曲榜冠軍，今（30）日又推出回歸流行樂風的第7張專輯首波主打「DISEASE」MV，以浮誇暗黑詭譎造型演出面對心魔的過程，與萬聖節 氛圍相呼應。

女神卡卡在社群上分享她經常思考自己與內在心魔的關係，她解釋：「『DISEASE』就是在講述面對恐懼、正視自己以及內心的黑暗，同時意識到我有時候並無法戰勝或逃避那些令我害怕的部分。」 MV呼應歌曲，卡卡一人分飾多重不同的自己，包含搭配長尖指甲和血紅雙眼，身穿全黑皮革的暗黑角色，以及翻白眼、留鼻血且披頭散髮，身穿白色連身裙裝的發狂角色等，劇情當中出現了被自己的雙腳鎖喉、被車子追捕、糾纏扭打和吐黑血等驚悚場面，呈現出內心的黑暗與掙扎。

她表示即便曾試著逃避黑暗面，但這依然是她的一部分，最後也學會處理它，她說：「我是我自己的交響樂團的指揮家，我是我在自己的藝術與生活戲劇中的每一個演員，無論問題多麼可怕，答案都在我內心深處。它們造就了我成為現在的我，是重要且無法擺脫的部分。我透過不斷前進來拯救自己，我是完整的、強大的自己，我準備好迎接挑戰了。萬聖節快樂！」