我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待重量級科技股財報 那指創新高

快看世界／全美生活成本最低城市在德州 27萬可買房

湯姆漢克斯驚嘆新片用AI「即時變臉」 不用等後製

中央社洛杉磯29日綜合外電報導
好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）。路透
好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）。路透

好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）讚嘆他主演的新片「這裡」（Here，暫譯）使用人工智慧AI）在拍攝現場「即時」為他減齡，但他也同意AI正在好萊塢引發疑慮。

法新社報導，「這裡」將於11月1日在美國上映，湯姆漢克斯在片中與羅蘋萊特（Robin Wright）飾演一對夫妻，劇情描述兩人的家庭在數十年間經歷一個個新成員誕生及數場婚禮、離婚和喪禮，過程中兩人如何努力維繫一家，情節跨越數個世代。

湯姆漢克斯在片中的演出，要從一位懷抱理想主義的青少年，演到青年和中年各個階段，最後是一個身體孱弱的老人。

但這部電影的製作團隊不只靠化妝技術，還與AI工作室Metaphysic合作，運用其名為Metaphysic Live的AI工具來讓演員變年輕或變老。

這項工具的應用速度之快，湯姆漢克斯在每場戲拍完，後就能立即重看他的「深偽」演出。他表示：「令人驚奇的是，這是即時產生。」

湯姆漢克斯說：「我們不必等上8個月的後製。拍攝現場有2台監視器，1台的畫面來自鏡頭實際拍攝，另1台則是只慢不到1秒的我們『深偽後』影像。也就是說我們能即時當場看到自己（不同年齡的樣子）。」

湯姆漢克斯進一步解釋：「他們從網路上找到800萬張我們的影像。他們在網上狂搜我們每個時期的照片：我們出席過的所有活動被拍到的、我們每部電影的停格畫面、從任何地方找到的我們所有家庭照。」

「然後他們把這些影像放進盒子裡，這是什麼呢？『深偽技術』？隨你想怎麼稱呼。」

AI 好萊塢 人工智慧

上一則

「新科學怪人 」女星特瑞·加爾去世 享年79歲

延伸閱讀

蘋果AI首批新功能上線 預告12月更新再進化

蘋果AI首批新功能上線 預告12月更新再進化
人行救經濟 推出買斷式逆回購 每個月操作一次

人行救經濟 推出買斷式逆回購 每個月操作一次
許光漢入伍苦練英文 下一步擬進軍好萊塢拍「尚氣2」

許光漢入伍苦練英文 下一步擬進軍好萊塢拍「尚氣2」
好萊塢杜比劇院5000萬元低價易主 價格僅建造成本一半

好萊塢杜比劇院5000萬元低價易主 價格僅建造成本一半

熱門新聞

53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
趙麗穎演出「杉杉來了」刻意增重5公斤。(取材自微博)

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

2024-10-24 21:32
徐璐如今變得更有女人味。(取材自微博)

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

2024-10-26 08:00
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
唐藝昕(左)、張若昀是著名的銀色夫妻。(取材自微博)

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

2024-10-23 21:57

超人氣

更多 >
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺
佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救
亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉