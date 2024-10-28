吳慷仁不表態「非台獨」孫儷罷演？「執迷」導演打臉

孫儷是「執迷」女主角。圖／摘自微博

雙金影帝吳慷仁 今年9月赴上海拍愛奇藝網劇「執迷」，挑動兩岸敏感神經，類似像女主角孫儷 罷演這類馬路傳聞不斷，當時就有工作人員闢謠。近期「執迷」編導薛曉路受訪，透露拍攝十分順利，很期待孫儷和吳慷仁「給出來的表演」，兩人也非常適合角色，打臉先前離譜傳聞。

吳慷仁9月宣告簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」：「我不再是一個人。」隔天大陸國慶寫下「祝福錦繡中華」，弄到兩岸都挨罵。此後就傳出孫儷團隊覺得吳慷仁表態不夠純正，為自保而罷演，可能換馬伊琍接手，又說吳跟「壹心娛樂」只有3個月試用關係。

但之後就有愛奇藝資深製作人表示，戲能開拍，早就經過層層報備過關，應該是有人刻意搞事。而上海也有「路透照」傳出，稱吳慷仁跟孫儷雨天站在傘下一塊拍戲。

薛曉路近期擔任大陸文榮獎評委，她是北京電影學院副教授，作品包括湯唯 、吳秀波「北京遇上西雅圖」、「不要和陌生人說話」等，新戲「執迷」講的是精神控制（PUA）的故事。薛曉路提到為此做了很多田野調查，吳慷仁對這角色很有興趣，也很願意加入。

薛曉路說：「男女演員非常專業優秀，戲拍得很辛苦，但是進現場很開心，很期待他們給出來的表演。」被問到為何選孫儷和吳慷仁，她笑回：「因為他倆合適！孫儷是很有影響力的演員，戲路非常寬，有質感、有份量；吳慷仁到此地時間短，但在台灣發展得很好，前些天（在台灣）還拿了視帝，電影電視都有好成績。」