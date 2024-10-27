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被崔敏煥醜聞拖累 FTISLAND高雄開唱「全場哭成一團」

記者李姿瑩
FTISLAND被崔敏煥醜聞影響演出心情。圖／摘自IG
FTISLAND被崔敏煥醜聞影響演出心情。圖／摘自IG

FTISLAND成員崔敏煥遭前妻律喜毀滅式爆料，揭開他婚內出入聲色場所等渣男行徑。他們今晚在高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，主辦單位發出希林國際於演出前晚緊急公告，崔敏煥因「個人因素」，演出全程完全不露臉。

崔敏煥涉嫌在未離婚前就非法召妓，酒醉後把妻子律喜當成酒店小姐一樣羞辱，最終導致兩人婚姻破裂。律喜隱忍多時，離婚也未出惡言，但崔敏煥帶著3個孩子上節目，持續營造愛家單親爸爸的好形象，沒想到婚變內幕如此不堪。

崔敏煥真面目被踢爆後，FNC娛樂震怒停止他所有幕前演藝工作，但已經簽約的演出還是得履行，高雄演唱會首當其衝。希林國際表示：「經過多次溝通，在此很遺憾地宣佈本次FTISLAND高雄演唱會，成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利。」

由於崔敏煥在團體內擔任鼓手，藉由更改舞台設計隔離並非難事，只是苦了另外兩名成員李洪基和李在真，在互動時必須承受全場粉絲眼光，介紹團員和樂手時也面臨尷尬窘境。

根據粉絲分享，主唱李洪基今天在彩排時主動安慰大家「不要擔心」，掛保證高雄演出不會受影響。不過他正式登台時還是坦言「沒有人在後面很不習慣」，因為鼓手位置整個被移到舞台後方。在看到歌迷們準備的手幅應援時，李洪基再也忍不住，在台上掉下男兒淚。歌迷看了也跟著哭出來，全場頓時變成一片淚海。

然而李洪基還是堅強扛起全團招牌，承諾無論如何都會跟李在真一起守護FTISLAND，希望歌迷一起心平氣和地等結果出爐。

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