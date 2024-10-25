吳慷仁出走前應允演台劇 導演：你流著台灣血液

曹瑞原認為大家要把吳慷仁當做台灣的文化力量。記者趙大智／攝影

吳慷仁 曾憑曹瑞原執導的「一把青」奪下金鐘男主角獎，之後也合作「斯卡羅 」，交情深厚。曹瑞原今透露將跟吳慷仁合作新戲「a time 時候」：「他就專業演員，哪邊有好的東西就往哪裡去。」對吳慷仁惹來罵名，他也直言吳代表台灣「文化的力量」：「你就讓他鎖在這裡嗎？那台灣的力量怎麼擴散出去？」

曹瑞原今出席「My Island愛人」影集記者會，聊到他手上除了籌拍「斯卡羅」續集關於牡丹社事件的影集，另一部拿到黑潮計畫補助的「a time 時候」，則是找吳慷仁演出。曹瑞原說吳慷仁赴陸前有告知他，他回說：「你就去！台灣有好的案子要回來，這樣事業會走更好，讓人看到你身上流著台灣特質和血液。」

曹瑞原認為很多人到大陸拍戲後就忘了台灣，「很多人一去就泡進去」，因此他早就勸誡吳慷仁不要忘記根本，「你是專業演員，哪邊有好的東西就往哪去，可是遠不會忘記我來自這土地，讓人看到你身上流著台灣特質和血液」。

有許多網友痛罵吳慷仁出走大陸一事，曹瑞原不為他多辯解，淡然表示：「大家都用自己方式在愛這塊土地，只是他的方式沒有講開來」。自認沒有批判或譴責意思，僅並透過一個故事來說明自己看法。

曹瑞原說，20年前大陸有藝術片打算找坂本龍一或久石讓製作配樂，因預算 超支無法負擔，原本打算作罷，但日本文化部得知後就決定自行支出預算，「因為他們知道文化的力量」。

曹瑞原覺得厲害的藝人、藝術家，就該讓他出去影響其他地方，他反問：「為何不能學習高瞻遠矚的智慧？這是台灣的力量，每個藝術家難道就讓他鎖在這裡，台灣的力量怎麼擴散出去？」他還指出吳慷仁演出電影《富都青年》，在馬來西亞有了聲望，也在大馬也建立了台灣藝人的想法，算是台灣的驕傲。