我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

吳慷仁出走前應允演台劇 導演：你流著台灣血液

記者趙大智／即時報導
曹瑞原認為大家要把吳慷仁當做台灣的文化力量。記者趙大智／攝影
曹瑞原認為大家要把吳慷仁當做台灣的文化力量。記者趙大智／攝影

吳慷仁曾憑曹瑞原執導的「一把青」奪下金鐘男主角獎，之後也合作「斯卡羅」，交情深厚。曹瑞原今透露將跟吳慷仁合作新戲「a time 時候」：「他就專業演員，哪邊有好的東西就往哪裡去。」對吳慷仁惹來罵名，他也直言吳代表台灣「文化的力量」：「你就讓他鎖在這裡嗎？那台灣的力量怎麼擴散出去？」

曹瑞原今出席「My Island愛人」影集記者會，聊到他手上除了籌拍「斯卡羅」續集關於牡丹社事件的影集，另一部拿到黑潮計畫補助的「a time 時候」，則是找吳慷仁演出。曹瑞原說吳慷仁赴陸前有告知他，他回說：「你就去！台灣有好的案子要回來，這樣事業會走更好，讓人看到你身上流著台灣特質和血液。」

曹瑞原認為很多人到大陸拍戲後就忘了台灣，「很多人一去就泡進去」，因此他早就勸誡吳慷仁不要忘記根本，「你是專業演員，哪邊有好的東西就往哪去，可是遠不會忘記我來自這土地，讓人看到你身上流著台灣特質和血液」。

有許多網友痛罵吳慷仁出走大陸一事，曹瑞原不為他多辯解，淡然表示：「大家都用自己方式在愛這塊土地，只是他的方式沒有講開來」。自認沒有批判或譴責意思，僅並透過一個故事來說明自己看法。

曹瑞原說，20年前大陸有藝術片打算找坂本龍一或久石讓製作配樂，因預算超支無法負擔，原本打算作罷，但日本文化部得知後就決定自行支出預算，「因為他們知道文化的力量」。

曹瑞原覺得厲害的藝人、藝術家，就該讓他出去影響其他地方，他反問：「為何不能學習高瞻遠矚的智慧？這是台灣的力量，每個藝術家難道就讓他鎖在這裡，台灣的力量怎麼擴散出去？」他還指出吳慷仁演出電影《富都青年》，在馬來西亞有了聲望，也在大馬也建立了台灣藝人的想法，算是台灣的驕傲。

吳慷仁 預算 斯卡羅

上一則

吳謹言再扛復仇大旗…「春花焰」導演：她第一次演殺手很興奮

延伸閱讀

吳慷仁奪視帝真情致謝 邵雨薇迂迴喊恭喜

吳慷仁奪視帝真情致謝 邵雨薇迂迴喊恭喜
吳慷仁視帝 「有生之年」演活魯蛇兒子翻新想像

吳慷仁視帝 「有生之年」演活魯蛇兒子翻新想像
金鐘59／吳慷仁沒來還封帝 評審爆內幕楊謹華一分險勝

金鐘59／吳慷仁沒來還封帝 評審爆內幕楊謹華一分險勝
金鐘59／吳慷仁勇奪視帝 感性甜謝「謝雨薇包容」

金鐘59／吳慷仁勇奪視帝 感性甜謝「謝雨薇包容」

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊