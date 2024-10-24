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「乒乓男孩」江宏傑、施名帥 演繹球員熱愛追夢之路

記者陳建嘉／專訪
施名帥(左)、江宏傑日前為主演電影「乒乓男孩」受訪，大談追夢的甘苦談。記者吳致碩／攝影
施名帥(左)、江宏傑日前為主演電影「乒乓男孩」受訪，大談追夢的甘苦談。記者吳致碩／攝影

江宏傑、施名帥在「乒乓男孩」日前一同接受專訪，2人在片中飾演協助小球員追夢的桌球教練，施名帥的父母對待他的演藝事業相當開明，江宏傑則被爸爸禁止打球，但仍堅持去練習，後來一度打到腳骨裂，還有「小碎骨」卡在裡面也甘之如飴。

江宏傑自承從小就熱愛桌球，不過爸爸並不支持，「我哥以前打棒球，學業比較不好，我爸就禁止他，我雖然也喜歡桌球，但也因為成績不好被要求停止，但我真的很喜歡，後來成績出來之後，爸爸就比較接受」。

其實，一路走來也輸過非常多場，「每天都是挑戰，就是自己與自己較勁」，過往也受過嚴重的傷，他回憶有次在台南參加全運會不慎扭傷，整隻腳腫起來，檢查後更發現骨裂，還有小碎骨卡在裡面，「我打了止痛針後就繼續上場，我想拚一下，其實我無法控制自己的熱情，因為還要等到下次比賽才能表現，這段期間會很難熬」。

施名帥則說自己熱愛演戲，一路走來父母都很支持，「我記得第一次在劇場表演，媽媽也有來看，那段戲是要我只穿一條丁字褲在台上跳舞，我媽看完後說想到我小時候，沒想到現在都已經這麼大了，她覺得很感動」，雖然今年好不容易獲得金馬獎提名肯定，但他至今仍很懷疑自己，畢竟演戲20多年，現在也已經42歲了，「我有時候還是覺得演得不夠好，但很高興有人喜歡，這才重要」，並感謝交往多年的妻子朱芷瑩始終在旁陪伴，度過低潮，「有時可能擁抱一下，或是寫信或傳訊息安慰」。電影現正熱映中。

施名帥(左)、江宏傑坦言現在仍會懷疑自己。記者吳致碩／攝影
施名帥(左)、江宏傑坦言現在仍會懷疑自己。記者吳致碩／攝影

江宏傑

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