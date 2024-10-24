「乒乓男孩」江宏傑、施名帥 演繹球員熱愛追夢之路

施名帥(左)、江宏傑日前為主演電影「乒乓男孩」受訪，大談追夢的甘苦談。記者吳致碩／攝影

江宏傑 、施名帥在「乒乓男孩」日前一同接受專訪，2人在片中飾演協助小球員追夢的桌球教練，施名帥的父母對待他的演藝事業相當開明，江宏傑則被爸爸禁止打球，但仍堅持去練習，後來一度打到腳骨裂，還有「小碎骨」卡在裡面也甘之如飴。

江宏傑自承從小就熱愛桌球，不過爸爸並不支持，「我哥以前打棒球，學業比較不好，我爸就禁止他，我雖然也喜歡桌球，但也因為成績不好被要求停止，但我真的很喜歡，後來成績出來之後，爸爸就比較接受」。

其實，一路走來也輸過非常多場，「每天都是挑戰，就是自己與自己較勁」，過往也受過嚴重的傷，他回憶有次在台南參加全運會不慎扭傷，整隻腳腫起來，檢查後更發現骨裂，還有小碎骨卡在裡面，「我打了止痛針後就繼續上場，我想拚一下，其實我無法控制自己的熱情，因為還要等到下次比賽才能表現，這段期間會很難熬」。